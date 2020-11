Il Coronavirus stoppa i Buldog: rinviata la gara con il Giovinazzo

È arrivata questa mattina l'ufficialità dellaper il rinvio di tre match della settima giornata del girone C di serie A2 a causa di contagi da Coronavirus. E fra questi, oltre a RCV Manfredonia-Futsal Cobà e Cus Molise-Atletico Cassano, c'è anche la sfida casalinga delcon iLa squadra che avrebbe dovuto affrontare il club del presidenteha comunicato agli organi federali la possibile positività di un proprio tesserato, sottoponendo tutti i componenti della squadra agli accertamenti previsti dal protocollo, e di conseguenza l'impossibilità a scendere sul rettangolo di gioco come da calendario. Intanto la gara di sabato 27 novembre alle ore 16.00, al PalaPansini, fra i pugliesi e i marchigiani,«Con riferimento alla emergenza sanitaria ed alle disposizioni finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid-19, preso atto della comunicazione della società Buldog TNT Lucrezia pervenuta il 24 novembre, relativamente alla possibile positività nel gruppo squadra - si legge in un comunicato della Divisione C5 - si dispone», valida come sfida del settimo turno del girone C di serie A2.Per la squadra disi tratta della seconda partita rinviata a causa del Covid-19. I giovinazzesi, nel prossimo turno, in programma sabato 6 dicembre, dovranno salire nelle Marche, dove alle ore 16.00, sfideranno nel proprio domicilio laanch'essa con un solo punto in cascina.