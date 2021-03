Giovinazzo, Piscitelli: «Col Castelfidardo ci giochiamo una fetta di salvezza»

Un successo scaccia crisi. È quello che, dopo cinque sconfitte consecutive, insegue ilche questo pomeriggio, sul parquet del PalaPansini, a porte chiuse, con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00, attende laL'allenatore, nel preparare la partita, perde pezzi (, squalificato per un turno), ma ha soluzioni che il gruppo cavalca con forza. «Con la squadra dell'ex Guandeline - le parole di- ci giochiamo una importante fetta di salvezza. In settimana abbiamo preparato la partita nei minimi dettagli, sperando di portare a casa la vittoria: sarà una gara importante, per noi e per i nostri avversari. Per noi vale come una finale e la affronteremo come se lo fosse».Con lanel girone C di serie A2 (per i marchigiani è una sfida che sa di ultima spiaggia, nda), la sfida si annuncia combattuta: «Dopo cinque sconfitte di fila - prosegue il laterale giovinazzese - dobbiamo vincere e dobbiamo tornare a far punti, in particolar modo in casa.e sarebbe un bel vantaggio. In più ci darebbe fiducia utile da affrontare in tranquillità le prossime partite senza sentire il fiato sul collo delle dirette concorrenti».Ma non solo. Dopo le ultime ingenerose sconfitte, il capitano biancoverde segnala un altro aspetto: «Vincendo possiamo dimostrare di. Dipende molto da noi. Vogliamo fare la partita, ma senza rischiare di perderla: sono sicuro che chiunque scenderà in campo darà il massimo per far vincere il Giovinazzo C5.».Inevitabile il passaggio sull'assenza di, capocannoniere della squadra con 9 gol all'attivo: «Si è rilevato: lotteremo anche per lui - dice ancora Piscitelli - perché vogliamo regalare alla nostra città la riconferma della categoria».Nella lotta per la permanenza in serie A2, comunque, il club del presidentedeve saper trarre il massimo da queste sfide, a maggior ragione sul parquet di casa: «Una vittoria ci darebbe fiducia e tranquillità, ma dipenderà molto da noi. Con la Tenax Castelfidardo - ribadisce -: non vogliamo fallire e ci impegneremo al massimo per portare la vittoria a casa.».