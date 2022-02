Giovinazzo-Piazza Armerina rinviata a data da destinarsi

La squadra di Foletto e Faele non scenderà in campo questo pomeriggio. Attesa per il derby di Molfetta

Si ferma il. La partita di questo pomeriggio alle ore 16.00 con ilè stata rinviata a data da destinarsi a causa del. È arrivata l'ufficialità dellaper il rinvio della partita della diciannovesima giornata a causa di alcune positività accertate fra ilE così il, reduce dalla trasferta in Calabria (vittoria 2-5, in Coppa Italia, sul campo del Pirossigeno Città di Cosenza e qualificazione al prossimo turno nda), non scenderà in campo, oggi pomeriggio al PalaPansini, con il Piazza Armerina. I biancoverdi ditorneranno in campo mercoledì 2 marzo nel domicilio delle, per l'atteso derby dell'Adriatico fra due squadre distanti quattordici punti. Start fissato alle ore 20.00.Intanto, è attivo il, il testo che regolamenta le gare. Norme che introducono l'effettuazione di test antigienici in vista dell'impegno agonistico del sabato, test da eseguire entroNel Protocollo sono riportati i procedimenti da seguire in caso di, che sarà riconosciuto qualora l'esito dell'esame - eseguito dal medico sociale - stabilisca la positività conclamata o la debole positività dei vari atleti testati.In questo caso è richiesta l'effettuazione di un ulterioredi conferma. Le gare - ed è questa la novità più importante - saranno regolarmente disputate salvo che il numero dei positivi al test sia superiore aLe richieste di rinvio dovranno essere inviate soltanto a mezzo PEC alla