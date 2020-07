Giovinazzo C5, va via Giancola: «È stato bello sudare per voi»

La Divisione C5 comincia a scaldare i motori in vista della prossima stagione: sono stati infatti pubblicati i comunicati che ufficializzano il completamento degli organici per la stagione 2020/2021 di tutti i campionati nazionali, sia maschili che femminili, mentre ilNella lista dei partenti, ovvero di quelli che non rientrano nei piani del club in vista della prossima stagione sportiva, c'è anche(nella foto di EGB Photography), centrale difensivo e laterale giunto durante l'ultima sessione invernale del mercato dalla Diaz Bisceglie.«Ho indossato la maglia biancoverde nel 2015 e nel corso dell'ultima stagione sportiva, a partire da dicembre - afferma l'atleta classe 90' - e non ricordo un solo incontro con il presidenteed i suoi collaboratori in cui non mi abbiano colpito per disponibilità, gentilezza e generosità. In quelle due parentesi belle».L'ormai ex biancoverde, che da quando ha iniziato la sua carriera sportiva, nel 2007 a soli 17 anni a Molfetta con la maglia delle Aquile, non ha mai cambiato maglia e non s'è più fermato, lascia Giovinazzo, il suo futuro sarà lontano da qui: «Ringrazio tutti: la società, lo staff, i tifosi - conclude Giancola -, ma soprattutto i vecchi amici che ho avuto il piacere di rincontrare e i nuovi ragazzi che ho conosciuto in questi mesi. Al Giovinazzo C5 auguro il meglio,».Nel ringraziarlo delle prestazioni offerte e della professionalità espressa, ilaugura all'atleta, un esempio di professionalità dentro e fuori il campo, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - dice il direttore sportivo- ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal italiano».