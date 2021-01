Giovinazzo C5: rinviata la gara casalinga contro la Tombesi Ortona

È arrivata ieri sera l'ufficialità dellaper il rinvio di un match della dodicesima giornata del girone C di serie A2 a causa di contagi da. E così il, reduce da ben tre vittorie consecutive contro Atletico Cassano, Gisinti Pistoia e Futsal Capurso, non ospiterà laI biancoverdi del tecnicotorneranno in campo sabato 23 gennaio, alle ore 16.00, nella prima gara esterna del 2021, a Campobasso, sul rettangolo del CLN Cus Molise, mentre è entrato in vigore il, il testo che regolamenta gli allenamenti e le gare. Norme che introducono l'effettuazione settimanale di testa antigienici in vista dell'impegno agonistico del weekend, test da eseguire entroNel Protocollo sono riportati i procedimenti da seguire nel caso di, che sarà riconosciuto qualora l'esito dell'esame - eseguito dal medico sociale - stabilisca la positività conclamata o la debole positività degli atleti testati. In questo caso è richiesta l'effettuazione di un ulterioredi conferma. La raccolta del campione biologico deve essere comunque effettuata da personale medico o paramedico formato.L'analisi e la refertazione dei test antigenici dovranno essere svolte da una struttura sanitaria con regolare autorizzazione regionale. Il testo puntualizza anche i criteri per la determinazione deie i comportamenti da tenere nel caso si venissero a riscontrare queste circostanze.