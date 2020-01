Giovinazzo C5, ecco González Martínez: il giramondo spagnolo per sognare l’A2

: un nome ben noto a chi segue in modo approfondito il futsal mondiale. L'ala-pivot spagnola, classe '90, ha raggiunto l'accordo con il: una complessa operazione di mercato internazionale che ha richiesto al club biancoverde una marcia di avvicinamento durata intere settimane.Per giorni è stato il misterioso spagnolo che il direttore generalestava trattando per dare maggiore qualità alla squadra. L'ultimo arrivato in casa, nativo di Barcellona, era giunto in Italia già da alcuni giorni, ma solamente venerdì scorso si è completato l'iter che gli ha permesso di esordire in casa, sabato pomeriggio, nel match casalingo contro laIn Italia, González Martínez, atleta giramondo, non ha mai giocato: nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, iniziata nel lontano 1994, ha indossato per un decennio la maglia del(in Spagna), per poi trasferirsi, sempre in Spagna, dove ha vinto la Coppa dei Campioni catalana, prima di iniziare il suo percorso di giramondo in diversi top-club del pianeta.Il piacere di viaggiare è sempre stato un tratto caratteristico della sua vita sportiva: González Martínez ha, infatti, poi giocato in, laureandosi vice campione di Nuova Zelanda e miglior giocatore), in), in, diventando campione d'Ungheria nel 2017), in, club con cui ha partecipato alla) e in(dapprima nel, poi nel).Infine ha deciso di accettare la chiamata del Giovinazzo C5. «Tutti i Paesi che ho visitato hanno le loro particolarità - dice il neo-biancoverde -. Il più bello è stata la Nuova Zelanda, un Paese bellissimo con innumerevoli posti da vedere, mentre in Europa la Corsica, "l'Île de Beauté", ovvero "l'isola della bellezza" ed è davvero così. In Polonia, Ungheria e Belgio i periodi invernali sono molto rigidi, mentre».González Martínez ha già conosciuto l'allenatoreed i suoi nuovi compagni di squadra con cui vuol «vincere il campionato. Se sono qui – dice – è perché voglio andare in serie A2. Ho scelto il Giovinazzo C5 perché è un club serio e professionale e poi perché, dopo diversi giri del mondo, volevo giocare in Italia. Il presidentevuol vincere il campionato di serie B e noi ci batteremo per quello.», dice ancora González Martínez, che assiste molto i compagni con sponde e assist (, nda).I tifosi lo hanno già accolto a braccia aperte, lui vuol ripagare così tanto affetto: «L'aspetto personale, in questa parte di stagione, è secondario.. È questa - termina - la cosa più importante».