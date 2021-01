Giovinazzo C5, c’è la prima vittoria del 2021 nella calza: 5-4 al Pistoia

La Befana porta in dote alla prima vittoria del 2021 (casalingo al CS Gisinti Pistoia nel recupero del terzo turno), la seconda di fila dopo il blitz ottenuto sul campo dell'Atletico Cassano (2-3).Un bel regalo nella calza, accompagnato dalla doppietta di, che conduce il club dial quinto posto del girone C di serie A2. Una prova di forza importante (3-0 il parziale dopo i primi 20 minuti di gioco, nda), un successo, quella della banda del tecnico, netto e incontestabile. Unico neo, le espulsioni diche salteranno la gara interna col Futsal Capurso.Nel deserto del PalaPansini, pronti via e si capisce subito che sarà un pomeriggio scoppiettante. La partita è sin da subito divertente perché il quintetto di casa, privo di Rafinha, presiede meglio il campo, quando avanza trova spazi per far male e in soli 34 secondi non solo passa in vantaggio (l'1-0 è di, al volo, su assist da sinistra di Ferreira Praciano), ma addirittura raddoppia conche si invola verso la porta, gonfia la rete e festeggia con il pallone sotto la maglia: 2-0.Si continua: prima Piscitelli e Gualtieri Conçalves si vedono respinte le loro conclusioni da Giorgi, poi Ferreira Praciano alza troppo la mira, mentre il Gisinti Pistoia, dopo un tentativo a lato di Donadoni, ha la palla per riaprire la sfida, ma Berti, servito nell'area piccola da Tena, si divora un gol incredibile ciabattando fuori misura a due passi dal bersaglio grosso.Scampato il pericolo è Giorgi a vigilare costantemente sulle incursioni di Alves (conclusione a lato) e Gualtieri Conçalves (non arriva per pochissimo all'appuntamento col pallone), prima di capitolare di nuovo sul destro di. 3-0 e tutti negli spogliatoi.Partita finita? No, perché al rientro in campo la squadra di Lami riduce subito il gap con(3-1), ma il Giovinazzo, dopo la parata di Giorgi su Restaino e quella di Di Capua su Donadoni, ristabilisce prontamente le distanze con la doppietta dii: 4-1. A rompere l'equilibrio è un episodio: l'espulsione di Mongelli per somma di ammonizioni.I padroni di casa accusano il colpo e con l'uomo in meno subiscono il 4-2 di, mentre il Gisinti Pistoia perde Montorzi, anche lui mandato anzitempo sotto la doccia. Intuito il pericolo, il Giovinazzo riparte con più attenzione: Gualtieri Conçalves centra la traversa, Piscitelli trova la ferma opposizione di Giorgi,, a porta vuota, spinge in rete la palla del più che confortante 5-2 ed il Gisinti Pistoia si spegne letteralmente.A riaccenderlo, non solo l'espulsione di González Alonso (che alla pari di Mongelli salterà il Capurso), ma anche i gol di(5-3) e di(5-4) e alcune scaramucce in campo dopo l'ultima sirena. Ma tant'è: il Giovinazzo può festeggiare i primi 3 punti del 2021, gli 8 punti in cascina e una posizione in classifica ora davvero rassicurante.