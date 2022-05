Giovinazzo C5, ancora il Regalbuto per l'ultima della regular season

È di nuovo il Regalbuto sulla strada del, nell'ultima giornata di campionato di serie A2 girone D, a decidere il futuro del team del presidenteIl match casalingo contro i siciliani ha una valenza notevole solo per i padroni di casa che sono in corsa per la conquista della seconda posizione con il Pirossigeno Cosenza. I calabresi, a soli 40' dalla bandiera a scacchi in un incrocio affascinante, con la capolista Città di Melilli cercheranno di mantenere quel punto di vantaggio sui biancoverdi.La partita di sabato pomeriggio alle ore 16.00, invece, non ha alcun significato per il Regalbuto che ormai ha consolidato il quarto posto da parecchie giornate e che arriva in Puglia per rifarsi delle sconfitte subite all'andata (1-2) e in Coppa Italia. La caratura del roster allenato da mister Reali è ben nota e Locicero su tutti lo ha dimostrato nel match di Coppa, anche se nell'ultimo turno di campionato ha faticato non poco per avere la meglio sul Catanzaro vincendo di misura per 2-1.Dovranno fare a meno di, squalificato per due turni dopo la trasferta di Catanzaro, i responsabili tecnici. È stato proprio Foletto a fare un primo bilancio di questa stagione che sta volgendo al termine, visto che già nella prossima settimana inizieranno i play-off: «È stato un campionato pieno di soddisfazioni per la nostra squadra, molti addetti ai lavori non si aspettavano il risultato che abbiamo sin qui ottenuto non ultimo il raggiungimento della».«Arrivare a due giornate dal termine del torneo con la possibilità di vincerlo ci inorgoglisce - ha detto ancora Foletto -. La gara di sabato non sarà una passeggiata perché incrociamo una formazione che ci metterà in difficoltà così come avvenuto nella gara disputata in Sicilia, ma per noi sono in palio tre punti che valgono una stagione e che».Sarà come al solito il pubblico del PalaPansini atteso sabato alle ore 16.00 a spingere versoi propri beniamini.