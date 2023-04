Ginnastica Iris, doppio impegno nel fine settimana

Doppio impegno per lanel lungo fine settimana dedicato alle gare tra Catania e Bari.Si parte con il Campionato di Serie C,terza e ultima tappa quella in terra siciliana. Iris guidata dal tecnico accompagnatore Marisa Stufano che sarà composta sa Anna De Candia, Arianna De Feudis, Flavia Cassano e Silvana De Santis. All'evento organizzato dalla Ginnastica Ritmica Artemisia, l'Iris sarà protagonista venerdì 14 nella zona tecnica 4., spazio al Campionato UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) con il Palasport Capocasale di Bari che ospiterà l'evento organizzato dalla Ginnastica Ritmica Iris in collaborazione con il Comitato territoriale UISP di Bari.Alla gara prevista nel capoluogo pugliese il club presieduto da Nico Di Liddo sarà rappresentato da una pattuglia numerosissima. Saranno 41 le ginnaste partecipanti e provenienti dalla sede di Giovinazzo, guidate dai tecnici Lucia Andriani e Debora Turturro. Cospicua anche la rappresentanza proveniente da Bisceglie con 56 ginnaste che saranno protagoniste in pedana sotto lo sguardo dei tecnici Sara Musco, Dalila Losito e Noemi Lampedecchia.