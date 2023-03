Ginnastica Iris impegnata a Bari nel Campionato UISP

Torna il campionato UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) con il Palasport Capocasale di Bari che domenica 19 marzo ospiterà l'evento organizzato dalla Ginnastica Ritmica Iris in collaborazione con il Comitato territoriale UISP di Bari.Circa 180 le ginnaste che prenderanno parte sin dal mattino alla gara prevista nel capoluogo pugliese con il club presieduto da Nico Di Liddo rappresentato da una pattuglia numerosissima. Saranno infatti 41 le ginnaste partecipanti e provenienti dalla sede di Giovinazzo (dai 5 ai 15 anni), guidate dai tecniciAncor più cospicua la rappresentanza proveniente da Bisceglie con ben 56 ginnaste (dai 7 ai 15) che saranno protagoniste in pedana sotto lo sguardo dei tecniciL'ingresso è libero ed aperto a tutti gli appassionati.