Ginnastica Iris in pedana a Modugno

La Ginnastica Ritmica Iris torna in pedana quest'oggi, 19 novembre, al Palasport "Salvatore Pantaleo" di Modugno per il 2° Campionato Regionale Insieme Gold, il Campionato Regionale individuale Silver LC-LD-LE ed il Torneo Winter club regionale LA-LB.In terra barese, gara organizzate dalla Asd Tersicore, i tecnici accompagnatori dell'Iris, Lucia Andriani e Dalila Losito presentano una pattuglia nutrita. Nella categoria LC spazio a Greta Labbate (Allieve 1 Bari), Melania De Cillis (Allieve 2 Bisceglie), Gaia Frisari (Allieve 3 Bisceglie), Lucia Angarano (Junior 1 Bisceglie), Giada Bavaro (Junior 1 Giovinazzo) e Alessandra Piscitelli (Junior 2 Molfetta).Per quel che concerne il Campionato LD, spazio alle biscegliesi Irene Porcelli (Allieve 2), Sara Belgiovine (Allieve 3), Emma Di Liddo (Allieve 4), Cristina Bianco (Junior 1), Gaia Silvestris (Junior 1), Antonella De Feudis (Junior 2), le bitontine Aurora Lamanna (Junior 1) e Veronica Fruttidoro (Junior 2) e Marina Maggi (Junior 3) di Carbonara. A completare il team per il campionato LE, l'Iris presenta in pedana la molfettese Anna De Candia (Junior 1).