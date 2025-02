Raffaella Mitaritonna ad "Amici": tutto l'orgoglio del Cuban Club Giovinazzo

Dopo i tanti successi internazionali con il Cuban Club Bari di Giovinazzo,è approdata adentrando a far parte della scuola di Maria De Filippi nel corso della puntata trasmessa su Canale 5, il 9 febbraio scorso.La ballerina di "latino" che ha alle spalle esperienze sia a livello nazionale che internazionale nelle competizioni di ballo latino-americano.Originaria di Palo del Colle, in provincia di Bari,a soli 4 anni ha iniziato a ballare, una passione per la quale ha intrapreso una specifica formazione. A 7 anni ha quindi iniziato la sua formazione con le danze latino-americane presso il Cuban Club di Giovinazzo, sotto la guida diha avuto modo di vincere per 6 volte il Campionato mondiale Ido Latin Show, conquistando il suo primo titolo nel 2018 a Genova, per poi ripetersi negli anni successivi. Tra i vari successi si deve ricordare il titolo conquistato a 11 anni a Sarajevo nel 2019. Ma Raffaella vanta anche 3 titoli italiani in coppia e ben 12 titoli italiani per la disciplina Latin Style Show mettendo in bacheca diversi campionati regionali e interregionali.Finalista a competizioni internazionali prestigiose quali German Open, dell'UK Open, dell'International Open Latin Championship, UK Championship, e del campionato del mondo ad Assen al Dutch Open.«Ti ho seguita in ogni tua sfaccettatura - dice Antonella Illuzzi -, ti ho trattato da grande quando eri ancora piccola, perché sapevo sin da subito che saresti diventata una Grande. Hai tanta strada ancora da fare, tanto da crescere e migliorare, ma tu sei nata soldato e so che ce la metterai tutta. Non importa dove arriverai, ma quanto ogni singola esperienza forgerà la tua preparazione. Hai avuto modo di conoscere i big della danza che da subito hanno riconosciuto la grande atleta che sei.Distinguiti, e dai il massimo. Chapeau piccola grande Raffaella. Sempre ad un passo da te», è il messaggio pregno di affetto per una ragazza che, auspicano in molti, potrebbe davvero far strada nel mondo dello spettacolo. E la vetrina Mediaset è davvero una rampa di lancio importante.