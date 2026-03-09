Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo: il messaggio dell'ASD Cuban Club Giovinazzo

Lacelebra con orgoglio la nomina dia conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2027.«Un traguardo straordinario - si legge in una nota - che ci riporta al 2016, quando Stefano fu l'ospite d'onore dellaorganizzata dall'associazione con la direzione artistica di Antonella Illuzzi. All'epoca talento emergente di "Amici" e idolo del pubblico, De Martino aveva già mostrato quella verve napoletana e quella capacità di coinvolgere la platea che lo hanno reso oggi il re del prime-time Rai. Dai successi di "Stasera tutto è possibile" e "Bar Stella", fino alla consacrazione con "Affari Tuoi", la sua è stata una scalata inarrestabile fatta di bravura e simpatia. Abbiamo ancora nel cuore l'energia che Stefano ha portato sul nostro palco a Giovinazzo - commenta lo staff del Cuban Club - Vederlo oggi approdare alla guida della kermesse più importante d'Italia ci riempie di gioia. A Stefano giungano i nostri più sinceri auguri per una carriera sempre più luminosa. Ad maiora, Stefano!».