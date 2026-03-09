Stefano De Martino a Giovinazzo. <span>Foto ASD Cuban Club Bari Giovinazzo </span>
Vita di città

Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo: il messaggio dell'ASD Cuban Club Giovinazzo

Una nota per ricordare il luminoso percorso del ballerino e presentatore passato anche per "Notti di Stelle" in piazza Vittorio Emanuele II

Giovinazzo - lunedì 9 marzo 2026
La ASD Cuban Club Bari di Giovinazzo celebra con orgoglio la nomina di Stefano De Martino a conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2027.

«Un traguardo straordinario - si legge in una nota - che ci riporta al 2016, quando Stefano fu l'ospite d'onore della IX edizione di "Notti di Stelle", organizzata dall'associazione con la direzione artistica di Antonella Illuzzi. All'epoca talento emergente di "Amici" e idolo del pubblico, De Martino aveva già mostrato quella verve napoletana e quella capacità di coinvolgere la platea che lo hanno reso oggi il re del prime-time Rai. Dai successi di "Stasera tutto è possibile" e "Bar Stella", fino alla consacrazione con "Affari Tuoi", la sua è stata una scalata inarrestabile fatta di bravura e simpatia. Abbiamo ancora nel cuore l'energia che Stefano ha portato sul nostro palco a Giovinazzo - commenta lo staff del Cuban Club - Vederlo oggi approdare alla guida della kermesse più importante d'Italia ci riempie di gioia. A Stefano giungano i nostri più sinceri auguri per una carriera sempre più luminosa. Ad maiora, Stefano!».
