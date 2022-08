Brillano le stelle a Giovinazzo, due sere con grandi ospiti e danza in piazza

Con ballerini, l'Orchestra, i comici Francesco Cicchella, Uccio De Santis, Antonella Genca, Umberto Sardella e un grande corpo di ballo. Tutte e due le serate saranno presentate dalla giornalista e presentatrice Maria Giovanna Labruna insieme all'attore comico Max Boccasile.Arriva la 13ª edizione di, due serate di puro spettacolo nei giorni 4 e 5 agosto in programma nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele II.L'Associazione di danza sportiva, capitanata dalla presidente Pina Allegretti e dal direttore artistico Antonella Illuzzi organizza da ben 13 anni uno degli eventi estivi più attesi nella città di Giovinazzo creando un perfetto connubio tra danza, sport e spettacolo con ballerini di fama nazionale ed internazionale.Grandi ospiti nella serata di apertura del 4 agosto. Si comincia con il comico e showman "Francesco Cicchella", direttamente dalla trasmissione televisiva "Made in Sud", Rai Uno. Durante la prima serata andrà in scena il "Fashion stars Night "con la sfilata di abiti da sposa firmati Griffe Sposa.Per la seconda serata del 5 agosto grande appuntamento con l'Orchestra Canta Napoli Micky Sepalone e Angela Piaf. Non poteva mancare la comicità brillante diDurante la seconda serata andrà in scena il "Fashion Stars Night "con la sfilata di abiti da cerimonia Ghirlande impreziosita dalla professionalità dell'hair designer Annamaria Depalma.Più di ottanta ballerini danzeranno su questo palco prestigioso che anno dopo anno cresce sempre di più, uno spettacolo fatto di preziosi frammenti dei tanti balletti, frutto di un intero anno di lavoro e dedizione.