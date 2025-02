Elite Dance Cup, Giulia Lavoratti sale sul gradino più alto del podio

Ha appena 11 anni la giovinazzese, talento dell'associazione sportiva, ma si è già aggiudicata il titolo di campionessa nazionale dellaall', la manifestazione che si è tenuta il 18 e il 19 gennaio scorsi in quel di Bologna.Due giorni intensi di competizione ad altissimo livello nel quale, con orgoglio e prestigio, la ballerina, da poco nel mondo della competizione della danza sportiva, ha brillato conquistando il titolo di campionessa. Un confronto costruttivo con le migliori scuole d'Italia, nonché un nuovo viaggio fuori dai confini pugliesi per affermare e continuare a raggiungere gli scopi prefissati senza mai smettere di formarsi di crescere, puntando al meglio, senza mai accontentarsi.Un prestigioso traguardo, quello dell'atleta di Giovinazzo, che le è valso il gradino più alto del podio. Per la giovane ballerina, che si è detta onorata e emozionata per questo titolo e fiera di rappresentare i colori della sua bandiera, un motivo d'orgoglio per tutti. L'attende ora un percorso impegnativo: sacrifici e delusioni non la fermeranno per raggiungere l'ambito risultato ai campionati italiani federali. Atleta, stella nascente, dell'associazione sportivaa Giovinazzo.Un plauso va alla sua istruttrice, tecnico professionista diplomato, giudice nazionale, ufficiale di garae maestro federale di terzo livello che con la sua professionalità, impegno e dedizione forma i suoi ballerini fino al raggiungimento di tali risultati.