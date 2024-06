Danza sportiva, Samira Barbolla Bonvino è bronzo agli Europei di Zagabria

Si sono svolti gli scorsi 24 e 25 maggio, a Zagabria, i Campionati Europei di Danza Sportiva a Zagabria, in Croazia. L'di Giovinazzo ha centrato un alloro che resterà nella storia non solo del sodalizio ma dell'intero movimento pugliese.ha infatti conquistato il bronzo nella categoria Youth, destinata ad atlete tra i 16 ed i 18 anni. A complimentarsi con lei anche il sindaco Michele Sollecito, che ha scritto: «I miei complimenti a Samira Barbolla Bonvino per la Medaglia di Bronzo ottenuta al Campionato Europeo Dance Grand Prix tenutosi a Zagabria. Una prestazione eccellente in una competizione di così alto livello inorgoglisce la nostra città, i miei migliori auguri per altri e più ambiziosi traguardi. Giovinazzo è orgogliosa di lei», sono state le parole del primo cittadino.Buona la prestazione anche di Giorgia Rossini, ventesima nella categoria Junior II.