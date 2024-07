Fratres e Cuban Club in Villa Comunale per testimoniare la bellezza del volontariato

Si è svolto sabato 29 giugno, in Villa Comunale "Giuseppe Palombella", a Giovinazzo, l'evento promosso dalla locale sezione delladal titoloUno spettacolo tra ballo e giusta esaltazione dell'attività del gruppo giovinazzese, impegnato da anni nella donazione del sangue, a sostegno di tanti nosocomi del territorio.«Anche quest'anno abbiamo voluto organizzare questo momento di aggregazione e di incontro con la città per testimoniare l'operato e della Fratres - ha spiegato il presidente Michele Defronzo - Donare è un atto d'amore. Donare è strappare un sorriso a chi è triste e scoraggiato».«Essere vicini alla Fratres Giovinazzo è per la ASD Cuban Club Bari un modo per aiutare le associazioni di volontariato nella loro missione sociale - ha spiegato Pina Allegretti, Presidente della ASD Cuban Club Bari - Fare rete con altre associazioni e mettere a disposizione i nostri atleti per promuovere questo importante messaggio della Fratres ci rende orgogliosi».Ha fatto loro eco: «Grazie a quanti sono intervenuti ed hanno apprezzato i talenti della ASD Cuban Club Bar - ha concluso la Direttrice Artistica della ASD Cuban Club Bari -. Nel corso della serata il pubblico ha potuto apprezzare le più piccole atlete della scuola e professionisti che sono rientrati o stanno per partire ai campionati nazionali ed europei di danza. Siamo una scuola che crede nel talento dei ragazzi e stimoliamo la loro voglia di emergere: Mattia Zenzola è un esempio lampante. Continuateci a seguire. Non è finita qui».