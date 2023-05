Mattia Zenzola ama il Bari ed è cresciuto artisticamente a Giovinazzo

da Valenzano è il vincitore diil fortunato talent show di Mediaset che inchioda settimanalmente milioni di italiani agli schermi. Ieri sera, domenica 14 maggio, ha trionfato, battendo nella finalissima Angelina Mango, figlia d'arte del grande Pino Mango e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar.Zenzola è cresciuto artisticamente a Giovinazzo, dove per anni è stato allievo divera fucina di talenti. Nella cittadina adriatica sono stati in tantissimi a seguire la diretta della domenica sera con il fiato sospeso.19 anni, nato a Valenzano, coltiva l'ambizione di diventare un ballerino professionista sin dalla tenera età ed è a Giovinazzo che ha perfezionato la sua tecnica.(ha più volte sfoggiato la maglia dei "galletti" sui social network), è stato celebrato anche dall'ex sindaco Tommaso Depalma e per lui si sono mobilitati in tanti.porta a casa un premio di 150mila euro. Con lui ed Angelina Mango (premio della Critica), a cui sono andati 50mila euro, nella serata finale erano arrivati anche la ballerina Isobel, alla quale è andato il Premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d'oro, assegnato da una giuria tecnica, e il cantante Wax che ha conquistato il Premio Oreo del valore di 20mila euro in gettoni d'oro. Infine a ciascun finalista va il Premio Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d'oro.A Giovinazzo sono tante le fan di Mattia soprattutto tra le adolescenti che già invocano una serata col ballerino. E crediamo davvero che qualche sorpresa il Cuban Club possa prepararla in vista dell'edizione 2023 di "Ballando sotto le Stelle" in piazza Vittorio Emanuele II...