Divanei torna in Italia: c’è la firma con il Defender Giovinazzo C5

È stata sganciata a Giovinazzo un'autentica bomba di mercato nel girone B di serie A2 Elite. Il brasiliano, universale mancino classe '84, è atterrato in Puglia per indossare la maglia delL'intento del presidente, del diessee del team manager, in questa sessione invernale del mercato, è stato quello di portare in biancoverde un giocatore stellare, con un passato perfino in Champions, e alzare prepotentemente il livello di una squadra finita in zona play-out. «- le sue prime parole -. Abbiamo un ottimo lavoro davanti a noi, spero di adattarmi il prima possibile».Nato a Indaiatuba, in Brasile, la sua scintillante carriera, costellata di un numero indefinito di titoli, lo ha consacrato come una delle stelle del futsal internazionale. Tecnico, veloce e devastante nell'uno contro uno, il suo enorme talento è esploso in Portogallo, dove, nel quinquennio con la maglia dello, ha conquistato cinque Primera Divisão, tre Coppe nazionali e quattro Supercoppe.È stato con il, la squadra più titolata del Kazakistan, che Divanei si è affermato a livello internazionale. Il jugador verdeoro, oltre a tre Premier Liga kazake e altrettante coppe domestiche, si è aggiudicato un'Intercontinentale e una Uefa Futsal Cup. Con i serbi dell', poi, nella stagione 2018/19, il neo atleta biancoverde ha completato il double campionato-coppa, prima di approdare ai francesi dell'e ai portoghesi delOra, dopo l'esperienza in Italia a, in serie A, e il ritorno in Portogallo per trascinare la suaverso la Liga Placard, l'arrivo a Giovinazzo. Mister Bernardo ha a disposizione, pronta a deliziare i palati degli appassionati e degli addetti ai lavori.«Avevo bisogno die la proposta del Defender Giovinazzo C5 mi ha molto soddisfatto. Non conosco ancora bene la città, ma mi piace molto per quel poco che ho visto. Sono molto felice di essere qui – ha concluso Divanei - e spero di poter contribuire a centrare gli obiettivi societari».