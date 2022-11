Defender Giovinazzo, vittoria al cardiopalma: il 5-6 arriva a 16'' dal 40’

Ad inizio mese, era il 5 novembre, il Benevento asfaltava i biancoverdi sul parquet del PalaPansini. Ieri, nell'undicesimo turno, ilin un match vietato ai deboli di cuore, ha violato l'impianto di Canosa di Puglia (il finale), con il gol di Silon Junior, quello del successo, arrivato a 16 secondi dall'ultima sirena.Il club di Carlucci ha così voltato pagina, infilando la terza vittoria consecutiva (è la terza di fila anche lontano da casa) e mettendosi alle spalle Benevento, Canosa, Reggio Calabria e Polisportiva Futura. Che non fosse facile espugnare Canosa lo si sapeva dalla vigilia, ma che fosse così intensa e appassionante come partita lo si è visto con il passare dei minuti: d'altronde i protagonisti sul rettangolo, da entrambe le parti, hanno le qualità per proporsi a certi livelli.Faele parte con La Notte, Binetti, Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior, Lodisposto risponde con Lupinella, Thomazoni Senna, Battistoni, Castogiovanni, e Ribeiro Ique: in partenza, al 2', apre i giochi pirotecniciche scaglia nel sette l'1-0; subito dopo è Iodice, di testa, a fallire il raddoppio a porta vuota. Reagisce alla partenza sprint la squadra ospite e un attivo Roselli chiama ad un impegnativo intervento Lupinella che per poco non capitola quando Solimini colpisce il palo.La discesa di Silon con assist ache scarta il portiere di casa e deposita in rete, riporta la situazione in parità: 1-1 al 13'. È un'autentica prodezza dell'estremo di casa quella compiuta su un bolide di Silon e che prelude al raddoppio dei biancoverdi bravi ad approfittare condi una leggerezza di Iodice in appoggio: 1-2 al 16'. A 20 secondi dal riposo, però, ci pensacon un tiro nell'angolo più lontano a ristabilire la nuova parità. All'intervallo è 2-2.Il secondo tempo è inaugurato dal goal di(2-3 al 2') bravo ad approfittare di una corta risposta di Lupinella. Trascorrono appena due minuti econ una punizione maligna riesce a trovare il modo per trafiggere Lanotte e riagguantare il 3-3. Pericolosi gli uomini di casa quando colpiscono con Senna la traversa su assist di Subrizio, ma devono capitolare di nuovo quando Silon costruisce efinalizza il 3-4, all'8', con un'incursione centrale.A metà tempo i giovinazzesi raggiungono il sesto fallo e Senna si fa parare il primo tiro libero: è il prologo al 4-4 conche, al 13', dialoga ancora con Senna bravo a trovare un angolo difficile. Pasticcio in area ospite, immediatamente dopo, e sempreè lì pronto a capitalizzare l'errore e insinuarsi per siglare un facile 5-4 al 15'.Con quattro minuti da giocare entra Roselli come power-play per riacciuffare il risultato che rischia di essere severo per gli ospiti se non fosse per il secondo tiro libero sbagliato da Iodice. L'intuizione della panchina giovinazzese si rivela vincente perché a 1'51" dalla fine è sempre Silon in versione assist-man a trovarelibero di infilare la porta avversaria per firmare il 5-5.Con 16" ancora da giocare succede quello che non ti aspetti: un fallo in attacco di Ique causa il tiro libero in favore del Defender che un cecchino comenon fallisce e sigilla il 5-6 finale, prima delle espulsioni di Binetti e Lodispoto, unica nota stonata di una partita coinvolgente per il pubblico presente. Adesso la classifica dice