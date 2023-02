Defender Giovinazzo, solo un pari: i biancoverdi impattano col Bovalino, 1-1

Troppe opportunità sprecate, solo un pari con il Bovalino C5. Ma l'con l'ultima della classe nel girone C di serie A2 dà valore anche a questo punto casalingo (per ilè il secondo pari di fila) che consente al club didi staccare il Bevenento, sconfitto sul campo del Sala Consilina, e di accomodarsi in solitaria,, a -2 dall'Itria terza in classifica.Al vantaggio-lampo di Benavoli (il Bovalino è passato in vantaggio al primo affondo del match), ha risposto all'alba del secondo tempo Silon Junior: nel corso della ripresa è mancato soprattutto il gol, non la voglia di segnarlo, anche se non è stato il Defender Giovinazzo scintillante di altre occasioni.Al PalaPansini, mister Rafinha, senza Di Capua e Ferreira Praciano, s'affida di nuovo a Palmiotto in porta, dopo la super prova di Benevento, con Menini, Fermino, Mongelli e Silon Junior a completare il quintetto di partenza, mentre Sansotta, dall'altra parte, con Vallarelli tra i pali, porta sul parquet di viale Moro anche Pagnussat, Redivo, Clemente eche alla prima sortita offensiva della partita, su assist di Vallarelli, porta in vantaggio i suoi: 0-1 dopo appena 12 secondi di gioco effettivo.Sarà per la chiusura ermetica degli ospiti, ma la manovra dei padroni di casa è meno fluida del solito, macchiata da qualche errore di lucidità: Menini, su corner di Fermino, spedisce alto, a Roselli, invece, dopo un mancino di Silon respinto da Vallarelli, non riesce il tap-in. È Pagnussat, subito dopo, a salvare sulla riga bianca l'ennesimo tentativo di Silon, poi è Fermino, su assist da destra di Menini, che non riesce a spingere in porta il pallone del pareggio.Ci provano, in serie, ancora Silon, poi Mongelli, Fermino (decisivo il salvataggio di Redivo sulla riga bianca), ancora Mongelli, Silon, Mongelli, Silon, Binetti e infine Roselli, ma il bunker del Bovalino regge sino all'intervallo, 0-1.Si riparte e dopo 5 minuti, il quintetto di casa riequilibra la gara con il solito(girata al volo in area su corner di Menini, 1-1), poi dopo un palo a testa (a Menini risponde Pagnussat), Roselli fallisce da due passi un assist prezioso di Silon. Fermino, subito dopo, trova la strada sbarrata da Vallarelli prima con una deviazione con l'arto inferiore e subito dopo a piedi uniti. Ci prova Silon a mettersi in proprio, ma il suo fendente è alzato sulla traversa dall'estremo ospite.È la volta di Binetti che in corsa mette la sfera di poco fuori e qualche secondo dopo non finalizza un'azione in superiorità numerica con le braccia del portiere ospite a fermarlo. Azione concitata in area di rigore, ma nel groviglio di gambe Fermino e Binetti non riescono a indovinare lo spazio giusto per fare centro.Con 4 minuti da giocare viene inserito Mongelli come power-play per cercare il sospirato vantaggio, ma c'è sempre Vallarelli sulla linea di porta a negare la gioia allo stesso Mongelli. Poi è Fermino, con un recupero plastico di testa, a salvare la capitolazione con la propria porta sguarnita.Ma la giornata sfortunata dei biancoverdi si materializza a 90 secondi dalla sirena, quando un'azione tambureggiante terminata con le potenti conclusioni di Fermino prima e di Silon dopo non gonfiano la rete, anzi ci pensa ancora lo stesso Fermino, a pochi secondi dalla fine, con un intervento fotocopia del primo a salvare il risultato conclusivo.Sarebbe stata una beffa per i giovinazzesi, al secondo pari di fila,