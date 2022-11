Defender Giovinazzo, riscatto con goleada: a Bovalino finisce 4-8

Sognava il successo Faele. Sognava il poker Ferreira Praciano. Per il, ieri vittoriososul rettangolo del fanalino di coda, un vero toccasana dopo il ko interno con il Benevento: per i biancoverdi del presidente, adesso decimi, è il secondo successo di fila lontano dal PalaPansini dopo il blitz di Piazza Armerina.Dunque, obiettivo raggiunto con una goleada ristoratrice fatta dai gol di. Entrambi i tecnici rivoluzionano i quintetti di partenza: mister Sansotta sceglie Pacioni, Clemente, Capriolo, Demito e Gelonese contro La Notte, Menini, uomo fondamentale negli equilibri dei giovinazzesi, Ferreira Praciano, Marzella e Silon Junior. Out il solo Binetti.Gli ospiti devono dimostrare parecchio, ma sono i padroni di casa, dopo un amen, a passare in vantaggio con, per uno dei gol più rapidi del girone C di serie A2: 0-1 dopo 6 secondi dal fischio d'inizio. Il Defender Giovinazzo non subisce il colpo, anzi prende coraggio e avanza con tecnica e un minimo di concentrazione sino al pari di: 1-1 al 3'.Fanno i tempo gli ospiti a creare altre occasioni da gol, poi arriva il raddoppio diche ribalta la gara al 6': 1-2. Il Bovalino non ci sta e torna di nuovo in partita con, al 12': sua la rete del nuovo pari, il 2-2. Sul finale, però, i giovinazzesi mettono il turbo. E la testa di nuovo avanti: diil gol del 2-3, al 14', diquello del 2-4, al 16'.Non pervenuta, in questo caso, la reazione del quintetto di casa e così, al 19', mette a segno la cinquina biancoverde. Al riposo è dunque 2-5.Al rientro in campofa 3-5 dopo 2 minuti, i ritmi calano e logicamente l'alta qualità degli ospiti ha la meglio. Ci si trascina stancamente fino al gol di(3-6 al 14') e a quello di(3-7 al 15', doppietta per il capitano). C'è ancora tempo per la rete di(4-7 al 16') e per il poker di, al 19'. Finisce quindi addirittura 4-8 per il Defender Giovinazzo, alla terza vittoria stagionale.Una bella risposta dopo il ko casalingo con il Benevento. I biancoverdi del patron Carlucci avevano bisogno come il pane di tornare alla vittoria di una partita. Farlo a Bovalino, dove è arrivata, nonostante l'ultimo posto in classifica dei calabresi, è stato davvero, soprattutto per l'eterno Ferreira Praciano che ha vissuto un pomeriggio indimenticabile.