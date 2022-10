Defender Giovinazzo, mercoledì di Coppa Divisione con il Palo

Sarà un mercoledì di Coppa Divisione quello che si accinge a disputare ilimpegnato in trasferta con ilcapolista del girone G di serie B.I padroni di casa hanno un roster allestito per vincere il loro campionato e per raggiungere l'obiettivo hanno anche acquisito le prestazioni dientrambi ex di turno del match, oltre al pivot giovinazzese. Il Dream Team giunge a questa fase della competizione dopo aver eliminato nel turno precedente una squadra di categoria superiore come le Aquile Molfetta.I biancoverdi, dal canto loro, dopo aver eliminato nel primo turno l'Audace Monopoli e la prova sfortunata di sabato scorso in campionato contro l'Itraia, sono attesi da una partita che non si preannuncia per niente semplice vista la caratura dell'avversario. Ma misterpur conoscendo le insidie che l'incontro nasconde non fa mistero delle intenzioni dei suoi uomini di voler puntare a passare al turno successivo.L'inizio della gara è previsto alle ore 20.00 di questa sera presso il Polivalente "A. Lorusso" di Binetto.