Defender Giovinazzo C5, su il sipario: partita la preparazione

È iniziata ufficialmente questo pomeriggio la stagione agonistica del, versione 2024/25, che vedrà la formazione del tecnico Luigi Bernardo disputare il campionato di serie A2 Elite, al via il prossimo 12 ottobre, in casa, contro laLa squadra è giunta al PalaPansini che accoglierà i biancoverdi in questi giorni di preparazione atletica. Giusto il tempo di sistemarsi nello spogliatoio e poi subito al lavoro, fra piazzale D'Acquisto e il parquet, per il primo allenamento della stagione sportiva.Tutti presenti gli atleti: i portieri, i centrali difensivi, i lateralie i pivot. Unico assente giustificatoLa guida biancoverde sarà coadiuvata anche quest'anno dal collaboratore tecnico, per tutti Rafinha, dal preparatore dei portierie dallo strength and conditioning coach, di Molfetta, laureato in Scienze delle Attività Motorie.«Oggi è iniziata la stagione 2024/25 - le parole del preparatore atletico -. Ritrovare lo staff dello scorso anno è importante perché abbiamo trovato già un ottimo equilibrio e questo ci permette di lavorare al meglio e sempre nella stessa direzione. Per fortuna abbiamo la possibilità di utilizzare il PalaPansini». Il programma di allenamento andrà avanti per le prossime settimane.«Il lavoro di preparazione sarà svolto quindi sul parquet da subito, la prima fase - ha illustrato de Gennaro - sarà utilizzata per fare un po' di lavoro aerobico e di prevenzione, per poi aumentare pian piano l'intensità e passare al miglioramento della prestazione dei singoli e del gruppo squadra».