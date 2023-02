Defender Giovinazzo C5, scivolone interno: la Gear vince 5-6

I timori della vigilia si sono concretizzati sul campo. È stato un sabato pomeriggio da dimenticare quello andato in scena al PalaPansini dove una Gear Siaz Piazza Armerina corsara si è imposta con il punteggio disfruttando un finale sciagurato delche ha buttato via i tre punti, incassando la settima sconfitta stagionale.Il tecnico Rafinha, dal primo minuto, s'affida a Di Capua, Menini, Fermino, Ferreira Praciano e Silon Junior, mentre il suo collega Torrejon replica con Castronovo, Caro, Abate, Berlanga e Fabinho. La partenza del match dei padroni di casa fa ben sperare dopo aver assistito alle prime conclusioni verso lo specchio di porta di Ferreira Praciano e a un'intesa tra Silon e Fermino che si spengono, rispettivamente, fra le mani di Castronovo e di poco a lato.Sono il preludio al goal dell'1-0, al 4', che parte dai piedi di Fermino molto bravo, da rimessa laterale, a trovare l'accorrenteche spedisce il cuoio nell'angolo più lontano per il vantaggio dei giovinazzesi. Non c'è nemmeno il tempo di esultare perché, per gli ospiti, approfitta di una distrazione difensiva per firmare il pareggio, 1-1 un minuto dopo.Un gran fendente di Roselli anticipa l'1-2 degli ospiti con una punizione diche, al 9', filtra centralmente tra le maglie dei biancoverdi. Il meritato pari del quintetto di casa scaturisce da una combinazione nello stretto tra Ferreira Praciano econ gran tiro di quest'ultimo: 2-2 al 14'. Reazione veemente ancora da parte del Giovinazzo prima con una conclusione alta di Toma, ben assistito da Silon.Poi è sempre il pivot brasiliano che libera Binetti al tiro, solo davanti a Castronovo, ma il pallone si spegne di poco fuori. È subito dopo invece Roselli, che riceve un passaggio da Binetti, in scivolata a non trovare lo specchio della porta. Il primo tempo termina non prima che Menini sprechi un'altra preziosa chance da rete. Al 20' è 2-2.La seconda frazione di gara è un susseguirsi di emozioni aperte dal 3-2 siglato daabile a liberarsi di un avversario e mettere in mostra il suo sinistro, al 3'. Non pago dei due goal lo stessosi libera, nuovamente, della marcatura della squadra ospite e scaglia un altro bolide sotto la traversa per il 4-2 al 5'.La partita sembra aver preso una piega favorevole alla squadra di casa, ma la Gear Piazza Armerina, grazie a due errate letture in chiave difensiva, nel giro di pochi secondi, trova il 3-4, al 9', conbravo a siglare anche l'insperato 4-4, solo un minuto dopo, direttamente da calcio d'angolo.Altro sussulto d'orgoglio dei baresi che, dapprima rischiano di subire un'altra rete da Sanalitro, e subito dopo si portano in vantaggio, sul 5-4 al 12', conappostato sul secondo palo a ricevere un'intuizione di Silon. Sfortunato è Ferreira Praciano che coglie il palo prima che Caro Barroso con un affondo a dir poco pericoloso non trovi Menini ben piazzato sulla linea di porta ad un salvataggio miracoloso.La Gear dopo aver fallito due tiri liberi con Fabinho e Russo - strepitoso, in entrambi i tentativi, Di Capua, superlativo a farsi trovare pronto e a dire di no - riagguanta il match conche finalizza, per il 5-5, un assist di Abate al 17'.Mancano ancora tre minuti da giocare per le residue speranze del Defender e Binetti corre sul parquet come power-play, ma la mossa tattica questa volta si rivela letale perché una palla persa viene catturata dache a porta sguarnita trova il definitivoa 37 secondi dall'ultima sirena.Non succede più nulla, il club disi ferma per la terza volta consecutiva in casa (dopo i ko con Sporting Sala Consilina e Pirossigeno Cosenza) e, con appena un pareggio conquistato nelle ultime tre gare, resta a