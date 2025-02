Defender Giovinazzo C5, pari-beffa: da 3-1 a 3-3 nell’ultimo minuto

È un finale incredibile al PalaPansini tra ile la, nel diciottesimo turno del girone B di serie A2 Elite.Nell'ultimo minuto i biancoverdi del presidente Carlucci sono avanti(doppietta die rete di), in meno di un minuto però cambia tutto: Scopelliti accorcia a 49'' dalla sirena e Pedotti completa la rimonta a 27'' dall'epilogo conclusivo.Per i giovinazzesi, al quinto pareggio stagionale, un successo buttato alle ortiche. Due punti persi negli ultimi fatali 50 secondi che hanno reso invano gli sforzi e una prestazione fino a quel momento da incorniciare. I biancoverdi, al sesto risultato utile consecutivo, scivolano all'ottavo posto, a 23 punti,Bernardo inizia con Di Capua, Sosa, Marolla (Pio), Divanei e Difonzo, mentre Sacca replica con Parisi, Pedotti, Pizetta, Falcone e Honorio., al primo affondo, si mette subito in evidenza al 5' con un goal di pregevole fattura: assist prezioso di Difonzo, stop col sinistro e palla sotto la traversa col destro per l'1-0. Pizetta, dall'altra parte, chiama Di Capua ad un intervento difficoltoso con la mano di richiamo.L'1-1 cercato dai calabresi si materializza all'11' ad opera dilesto a ribadire in rete un palo colto da Pedotti. I giovinazzesi, però, sono pronti a riportarsi in vantaggio con una punizione da manuale ideata da Sosa che finta il tiro, ma in realtà suggerisce la conclusione a Divanei che sfodera un'altra perla delle sue: 2-1. Dopo una scivolata non fortunata sempre targata, la prima frazione di gara si chiude con un goal mancato da Labate sul secondo palo.Secondo tempo più frizzante del primo soprattutto negli ultimi 10 minuti a cominciare dal palo colto da Palumbo dopo aver soffiato palla a centrocampo. Gli ospiti vacillano e subiscono il 3-1 che parte da una difesa caparbia del cuoio di Fanfulla: il pivot giovinazzese si libera di due avversari e vede Difonzo che indisturbato è bravo a superare Parisi.Con più di 8 minuti ancora da giocare la Futura schiera Scopelliti come power-play, ma la manovra ospite non appare particolarmente incisiva. È letale l'ultimo giro di lancette per i padroni di casa che perdono inopinatamente il possesso di palla per ben due volte rinunciando alla gestione della manovra e del risultato e in 22 secondi incassano il 3-2 da(a 49'') e il pari finale da(a 27''). Finisce 3-3.«Sul 3-1, quando la Futura ha iniziato a giocare con il portiere di movimento, abbiamo difeso abbastanza bene - ha detto a fine gara Bernardo -. Poi, però, nell'ultimo minuto abbiamo peccato in qualcosa che ci ha portato a fare degli errori, dai quali trarremo insegnamento per la prossima partita. Peccato, il pareggio per l'andamento del match ci può anche stare, ma».I biancoverdi si sono fatti soffiare la vittoria proprio all'ultima curva: «Peccato, potevamo portarla a casa. C'è molto rammarico - ha proseguito il tecnico - perché assaporavamo la vittoria. Purtroppo abbiamo sbagliato e ci prendiamo le nostre responsabilità». La formazione biancoverde è scivolata in ottava fila,: «Da gennaio abbiamo cambiato passo e spero che si possa continuare su questa strada».