Defender Giovinazzo C5, Marolla: «Con il Taranto con grinta e umiltà»

Appena 19 anni, già 3 gol e tanta voglia di migliorare e migliorarsi.affronta la stagione tre con ilcon un sorriso che nasconde le idee chiare di chi, a poche ore dalla sfida casalinga con la, ha qualcosa da dire.La squadra jonica è quarta nel girone B di serie A2 Elite, «ma nonostante ciò - ha detto in sede di prestazione del decimo turno di campionato - con la grinta noi possiamo regalare i tre punti ai nostri tifosi» nell'ultimo appuntamento interno prima di Natale. I biancoverdi del presidente, ottavi in classifica, sono reduci dal pareggio (3-3) di Pescara, contro l'Academy, un'altra grande del torneo nazionale.«È stata davvero una partita molto complicata contro un'ottima squadra - ha affermato Marolla -. Il nostro obiettivo è sempre quello di scendere in campo per vincere qualsiasi partita, ma vedendo la prestazione della squadra di casa - ha tirato le somme il laterale giovinazzese -».Adesso, lo sguardo all'orizzonte degli uomini dell'allenatoreè fisso sul Taranto, reduce da un filotto di(non perde dal 19 ottobre, 3-4 interno con l'Academy Pescara): poi soltanto vittorie (quattro) e pareggi (due), l'ultimo dei quali, un pari-beffa, ottenuto in riva allo Jonio contro il Cus Molise. «Il Taranto è una compagine molto preparata, si sono attrezzati per provare ad ottenere il doppio salto di categoria», ha ammesso Marolla.La squadra diretta da mister Guarino può contare può contare sul portiere Lupinella, ma anche su Di Pietro (8 gol finora), gli universali Boutabouzi e Lopes e soprattutto Chimanguinho, il pivot italo-brasiliano che tutti gli appassionati del futsal nostrano hanno ammirato in giro per l'Italia. Una corazzata. «Ma nonostante ciò - ha promesso Marolla - noi giochiamo in casa e sono convinto che con la grinta che abbiamo messo in campo nelle altre partite abbinata all'umiltà e ad una prestazione tecnica di livello,».L'appuntamento è per questo pomeriggio, al PalaPansini, con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.