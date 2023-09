Defender Giovinazzo C5, l’esordio convince: bel poker al Bitonto

Tutto come previsto. Conferma le aspettative positive della vigilia ilche, con i suoi under 23, cala il poker (il risultato finale) nella gara di andata di Coppa Divisione sul rettangolo del, neopromosso in serie A2, ponendo una seria ipoteca sul passaggio del turno in attesa della gara di ritorno a Giovinazzo fra due settimane.E l'avventura del tecnicoparte subito bene, nelle idee prima ancora del risultato finale. Mattatore del pomeriggio è il funamboloche mette a segno una tripletta mostrando in campo tutto quello che si dice di buono sul suo conto oltre a meritarsi di far parte del roster della prima squadra diNella struttura intitolata alla memoria di Paolo Borsellino, come da copione, è soltanto Giovinazzo C5 conche entra molto spesso nel vivo dell'azione d'attacco sfoggiando anche una certa capacità nelle finalizzazioni, insaccando, all'8', la rete del vantaggio biancoverde (0-1, prima rete stagionale) e raddoppiando al quarto d'ora. Al riposo, con una formazione, quella giovinazzese, a super trazione anteriore, è 0-2.La ripresa non modica affatto l'atteggiamento in campo, con gli ospiti che sin dalle prime battute invadono la metà campo avversaria e nel primo giro di lancette, sempre con, trovano il tris: 0-3. Gara in ghiaccio. Al festival del gol, poi, si iscrive anche, ormai una certezza come pivot, che sigla la quarta rete e ultima al 5': questa settimana non lo ha fermato neanche lo stato febbrile che gli ha impedito di allenarsi nei due giorni antecedenti il match.Tutto facile per i giovanissimi biancoverdi, fin troppo, in attesa della partita di ritorno in programma sul parquet del PalaPansini il prossimo 7 ottobre. È comunque il gruppo amalgamato dal nuovo tecnico, in collaborazione con, che va elogiato perché ha mostrato già in questa prima uscita stagionale di poter continuare a fornire prestazioni soddisfacenti anche quest'anno.