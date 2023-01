Defender Giovinazzo C5, il match con l'Itria in un momento delicato

Dopo le dimissioni dalla guida della prima squadra dell'ormai ex responsabile tecnico, giunte ad inizio settimana, e la partita di sabato scorso pareggiata in extremis contro la Polisportiva Futura salita in Puglia priva dei suoi pezzi pregiati, arriva in un momento delicato il confronto con l'Itria, diciannovesimo capitolo del girone C di serie A2.All'andata i padroni di casa s'imposero con il risultato di 1-5 al PalaPansini e anche grazie a quei tre punti sono riusciti sinora ad occupare una preziosissima terza posizione in classifica con 32 punti, con 5 lunghezze di vantaggio sul, anche se nell'ultimo turno hanno dovuto alzare bandiera bianca sul rettangolo del Futsal Capurso.A Martina Franca ci si aspetta una partita del tutto differente dall'andata anche in considerazione dell'assenza del portiere Micoli, squalificato in settimana perché espulso nell'ultimo turno e protagonista nella vittoria di Giovinazzo, e del loro allenatore-giocatore, Bruno, fulcro della squadra, squalificato per somma di ammonizioni.Ma i biancoverdi del patron Carlucci, nonostante le difficoltà del periodo che stanno attraversando, sono intenzionati a non perdere altri punti per non perdere ulteriore terreno dalle sfere medio alte della graduatoria di A2. Questo lo si deduce anche dalle parole di capitan: «Non pensavamo affatto, a questo punto del campionato, di dover attraversare un periodo così avverso sia per le dimissioni di mister Faele, sia perfrutto del gioco non eccelso espresso in parecchi match».«Ancora una volta - ha detto Piscitelli - sabato scorso, fra le mura di casa,, ci siamo svegliati troppo tardi. In un campionato così livellato non possiamo concederci certi passaggi a vuoto e su queste amnesie dobbiamo lavorare per riprenderci quanto prima, a partire già da sabato prossimo con una squadra che non si trova al terzo posto per caso».Sarà il PalaWojtyla di Martina Franca, in provincia di Taranto, ad ospitare il Defender Giovinazzo al cospetto dell'Itria, sabato pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.