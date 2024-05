Defender Giovinazzo C5 e Roselli: ancora un anno insieme

non si distacca dai colori del. Ha rinnovato il suo vincolo sportivo anche per il 2024/25 e la sua fiducia ai colori del club biancoverde l'atleta classe '98 dopo una stagione, quella appena passata in serie A2 Elite, che ha segnato la sua voglia di riscatto.Pivot, prodotto del vivaio giovinazzese e condisputate in biancoverde, quest'anno dopo un inizio di campionato in serie A2 con le Aquile Molfetta è tornato nel club del presidenteal termine del mercato di dicembre.Da quel momento in poi ha mostrato le sue qualità risultando utile agli schemi dell'allenatoreper la risalita delle posizioni in classifica nel girone di ritorno del girone B del secondo campionato nazionale, andando a segno bene mostrando progressi significativi anche in fase difensiva.«Sono contentissimo di restare per un altro anno qui dove sono cresciuto - le sue prime parole di soddisfazione dopo l'accordo raggiunto -. Ringrazio la società e il mistere farò di tutto per ripagarla».«Ringrazio il presidente che mi dà la possibilità di continuare a giocare per la squadra della mia città perché - ha sottolineato Roselli - non c'è niente di più emozionante. Io, dal canto io - ha concluso -, non posso che promettereper raggiungere gli obiettivi della società».