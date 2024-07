Defender Giovinazzo C5 e Palumbo, un facile rinnovo

Ilha deciso di rinnovare la fiducia sportiva adanche per la prossima stagione sportiva, la 2024/25, dopo un campionato, quello dell'anno scorso, giocato a livelli che hanno soddisfatto le attese riposte nel laterale originario di Napoli.Lemesse a segno in serie A2 Elite dall'atleta classe '89 (due con il Capurso e il Canosa, una a testa con il Manfredonia, il Regalbuto e la Roma) e la duttilità nell'essere impiegato anche come centrale del pacchetto arretrato oltre alle sue doti agonistiche hanno convinto il club del presidentea confermare un giocatore che caratterialmente fornisce certezze anche nello spogliatoio.«È bastato un semplicissimo sguardo e una stretta di mano con il direttore sportivo- ha detto Palumbo, felice del fresco rinnovo - per poter restare a giocare per un secondo anno a Giovinazzo. Mi sono trovato benissimo sia nella città che con il gruppo squadra, a livello personale ho disputato un torneo che è andato al di là delle mie più rosee previsioni. L'unico mio rammarico resta l'infortunio patito nel momento migliore, quando stavo dando il meglio di me stesso, che mi ha negato un finale di stagione diverso».L'atleta si è detto «comunque molto soddisfatto» eper avermi dato questa nuova occasione di rimanere qui. Ai tifosi - ha concluso Palumbo - posso solo promettere il massimo impegno e sacrificio come ho sempre fatto».