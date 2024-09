Defender Giovinazzo C5, doppio impegno nel fine settimana

L'attesa è finita, con l'amichevole di questa sera alle ore 21.15 sul parquet del PalaPansini con ilpartirà ufficialmente la stagione sportiva 2024/25 del nuovodel presidente Carlucci.Partita, quella contro la squadra di mister Lodispoto che militerà nel prossimo torneo di serie A2, che darà anche le prime indicazioni sui nuovi arrivatia mister, per il secondo anno di fila sulla panchina dei biancoverdi.Appuntamento, quello di questa sera, che fa da prologo al primo turno della, manifestazione riservata agli under 23, con lain programma sabato 21 settembre alle ore 16.00 sempre sul parquet di viale Moro.La competizione a cui sono iscritte tutte le squadre dei campionati nazionali maschili, riservata anche quest'anno agli under 23, si aprirà con 88 abbinamenti in gara unica. Le perdenti potranno chiedere il ripescaggio per l'ammissione alla fase a gironi, dalla quale usciranno le 32 qualificate ai sedicesimi. Gli ottavi ridurranno ulteriormente il lotto delle pretendenti, i quarti, in programma a febbraio, definiranno i nomi di coloro che si giocheranno il titolo della sesta edizione della Coppa della Divisione nella kermesse del 18 e 19 aprile 2025.Gli under convocati, parecchi già inseriti nel roster di prima squadra e guidati sempre da mister Palermo, cercheranno in questa competizione di fare meglio rispetto all'anno scorso. Furono i calabresi di Casali del Manco, lo scorso anno, vincendo in casa per 3-2 a fermare il cammino dei baby biancoverdi che speravano di superare il secondo turno dopo aver eliminato brillantemente l'Audace Monopoli nel primo turno, vincendo in casa monopolitana.