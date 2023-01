Defender Giovinazzo C5, con la Futura in cerca di un pronto riscatto

È stata una sconfitta quasi preventivabile quella subita dalsabato scorso, sul parquet del PalaPansini, contro la capolista Sporting Sala Consilina, ma ora il calendario offre l'occasione per un pronto riscatto nella prossima giornata in programma ancora sul rettangolo di casa, stavolta al cospetto della, sodalizio di Reggio Calabria.Gli ospiti stanno ottenendo risultati soddisfacenti che li hanno portati ad occupare le sfere medio-alte della classifica in virtù dei 29 punti sinora totalizzati (3 in più dei biancoverdi). Un eventuale successo sui calabresi consentirebbe agli uomini dell'allenatoredi agganciarli a pari punti in graduatoria.Il match, concluso all'andata con un pareggio terminato 3-3, non si presenta semplice con un organico quello di mister Fiorenza di tutto rispetto con atleti che conoscono molto bene questo campionato anche se il coach reggino dovrà privarsi di due pedine fondamentali come Cividini e, appiedati in settimana per un turno dal giudice sportivo.Sul momento che sta attraversando il team biancoverde, e sull'impegnativo mese di gennaio, è statoa fare il punto della situazione: «Purtroppo stiamo attraversando un periodo particolare perché il recupero da infortunio di un giocatore, spesso coincide con l'infortunio di un altro. Ciò incide non poco nella gestione della partita perché riduce le nostre rotazioni e aumenta considerevolmente il minutaggio degli elementi più utilizzati».«Questo fattore - è l'analisi del direttore sportivo giovinazzese - ha pesato spesso sul risultato di alcune partite che ci hanno costretto a lasciare alcuni punti per strada. Sabato scorso ho apprezzato molto la reazione della squadra con il power play nonostante il risultato sfavorevole e gli avversari di caratura che affrontavamo».«Da questa reazione positiva - conclude Lasorsa - dobbiamo partire per le prossime partite a cominciare da sabato prossimo».attesa per oggi pomeriggio alle ore 16.00 al PalaPansini.