Defender Giovinazzo C5, a Manfredonia è in gioco il quarto posto

È unrinfrancato dal quarto successo consecutivo ottenuto contro la seconda della classe nell'ultimo turno di campionato e che ha consentito di non interrompere la striscia positiva iniziata il 5 novembre a Bovalino.Ma l'impegno in programma per oggi pomeriggio sul campo caldo dellanon si prospetta assolutamente semplice innanzitutto per la posta in palio, ovvero la quarta posizione in classifica, visto che le due formazioni sono appaiate a 20 punti.I sipontini non stanno attraversando un momento positivo perché non vincono dalll'11 novembre scorso e sul campo della Polisportiva Futura hanno dovuto subire l'ultimo ko per 4-2, nonostante i nuovi arrivi del futsal mercato di. Ma gli uomini di mister Cundari con un Fred in grande spolvero hanno sempre mostrato di creare grattacapi agli avversari di turno, soprattutto sul proprio parquet.I biancoverdi di mister, invece, cavalcando l'onda positiva che li ha portati in alto (sono reduci da quattro vittorie di fila e in serie positiva da oltre un mese), hanno ritrovato soprattutto la forza del gruppo con l'apporto positivo anche di giocatori meno impiegati che hanno trovato pure la via della rete.È il caso, fra gli altri, diche ha ripercorso il suo exploit di sabato scorso: «Abbiamo giocato contro il Regalbuto una delle partite più belle sia dal punto di vista tattico che del carattere. Poi».«Ma la rete - ha aggiunto Marzella - è il coronamento dei preziosi consigli dello staff tecnico e dei compagni più esperti che mi hanno consentito di superare un inizio stagione non certo facile. Manfredonia, adesso, rappresenta sicuramente un ostacolo impegnativo che affronteremo con lo stesso spirito dell'ultimo mese, consapevoli della nostra forza».E allora non ci resta che attendere di vivere i quaranta minuti che andranno in scena al Palascaloria di Manfredonia oggi pomeriggio alle ore 16.00.