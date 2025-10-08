Tennsitavolo, Giovinazzo vs Casamassima
Altri sport

D2 Tennistavolo, buona la prima per la Polisportiva Juvenatium

Esordio vincente per il gruppo del presidente Gaetano Dagostino

Giovinazzo - mercoledì 8 ottobre 2025
Avevano promesso di diventare un punto di aggregazione giovanile, soprattutto nei mesi invernali. E ci sono riusciti anche in breve tempo.
Avevano promesso anche di portare una nuova disciplina a Giovinazzo, differenziando ancora di più l'offerta per le nuove generazioni, perché sport è crescita. E l'obiettivo è stato raggiunto, così come quello di ravvivare con le bocce il Parco Scianatico, permettendo a tutti, ma proprio a tutti, di potercisi approcciare, facendone un gioco da inclusione.

La Polisportiva Juvenatium in questi ultimi mesi, quasi in sordina, ha però effettuato un nuovo salto in avanti, puntando a formare una squadra che finalmente può portare il nome di Giovinazzo in un campionato regionale di tennistavolo. Meta raggiunta e concretizzatasi sabato 4 ottobre, data di esordio nel campionato di D2.

Esordio vincente, peraltro, contro l'ASD Ennio Cristofaro di Casamassima, sconfitta per 4-3 in una sfida davvero tirata, svoltasi nella palestra della scuola "Papa Giovanni XXIII", tana della Polisportiva guidata dal presidente Gaetano Dagostino e dal direttore sportivo Vito Bavaro.
Igor Bassi, allenatore e giocatore, Michele Bitetto, Michelangelo Martino, Massimiliano Servillo e Claudio Colaluce hanno saputo tirar fuori grinta e prestazioni, superando i più esperti avversari casamassimesi. Una vittoria che porta Giovinazzo a 2 punti in classifica, a pari merito con l'ASD Seven Club Bitonto Green, con l'Energy Corato e con L'Azzurro Mail Boxes Etc. Molfetta.
