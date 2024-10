Cus Molise battuto, il Defender Giovinazzo C5 festeggia la prima vittoria

Doppietta e un assist all'esordio, prima vittoria in campionato e sorriso ritrovato:festeggia il successo delsulil finale), consolidato proprio dalla sua seconda rete nella ripresa.L'argentino, dopo aver provato l'ebbrezza del debutto interno nel girone B di serie A2 Elite, delizia la platea del PalaPansini con colpi d'alta scuola oltre ad inframmezzare con la prima rete in maglia biancoverde i gol di(1-0) e di, 3-0).Nella ripresa, con i molisani ufficialmente in partita (3-2) nonostante la prova monstre di Sosa in difesa, Difonzo indossa il cilindro, mette a segno la sua personale doppietta, sigla il 4-2 finale e diventa il personaggio-copertina del pomeriggio che si conclude con il primo bottino pieno del club del patron Carlucci. Una vittoria che fa bene al morale in vista della pausa.Bernardo parte con Di Capua, Piscitelli, Mejuto, Palumbo e Difonzo, Sanginario risponde con Vinicius, Palmegiani, Joao Vitor, Nathan e De Nisco. La gara inizia con due occasioni a testa: Piscitelli e Palumbo da un versante, Palmegiani e Nathan dall'altro, a lato. Il cronometro segna l'11' e la squadra di casa passa. Difonzo, sulla corsia di destra, serveche fa centro: un destro prezioso, incrociando sul palo più lontano, 1-0.Chi si aspettava la riscossa del Cus Molise resta deluso: l'assist sopraffino di Difonzo (un tocco d'esterno in mezzo a due che vale il ticket d'ingresso) manda in porta Mejuto, fermato in uscita da Vinicius. Il portiere, però, si fa beffare dache, sbucato nel traffico, insacca il 2-0 al 12'. I giovinazzesi conducono le danze:scorge Vinicius fuori dai pali e fa tris (3-0 al 16'), ma gli ospiti riducono il gap con uno schema su palla inattiva che libera al tiro: 3-1 al 20'.La ripresa comincia con una conclusione di Roselli fermata sulla riga bianca da Di Stefano e prosegue con la traversa di Piscitelli con Di Capua costretto a capitolare solo quando, servito da Joao Vitor, si ritrova libero davanti alla porta e fa 3-2 al 12'. È il gol che riporta il Cus Molise in gara. Ma dura poco, 30 secondi.Sì perché se in difesa Sosa gestisce il gioco col passo del veterano, Mejuto, in avanti, apparecchia in area per: per l'argentino è gioco facile gonfiare la rete del 4-2. Gli ultimi minuti, con Palmegiani quinto di movimento, sono un assalto all'arma bianca degli ospiti, ma il Giovinazzo C5 porta a casa la vittoria.«I miei giocatori hanno fatto una buona gara e penso che- ha detto a fine partita Bernardo -. È chiaro che in quaranta minuti di gioco effettivo ci saranno sempre dei momenti di sofferenza, ma la differenza la fa la squadra che sa soffrire proprio in quei momenti e sa sopperire ai problemi che possono accadere in qualsiasi momento. E noi in questo siamo stati abbastanza bravi, a parte alcune circostanze».Il tecnico ha elogiato il collettivo: «Ogni giocatore ha fatto il suo dovere:». Chiosa finale sulla classifica dopo tre turni e su un girone, il B, dove regna sinora un grande equilibrio: «Siamo all'inizio, ma in una competizione nazionale come questa è il campo a decretare quello che poi si vede. I risultati lo dimostrano - ha concluso -, è un campionato bilanciato».