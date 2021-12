Cuore e carattere, questo Giovinazzo C5 non muore mai: 3-5 a Cassano

Per battere questoci vuole ben altro. Ildel PalaAngelillo è frutto di una rimonta entusiasmante, condita dalla tripletta didalla prima gioia die dal gol di. Perché i biancoverdi sono un po' come quei film di Bud Spencer, se gli dai uno schiaffo poi te ne rendono di più.L'effetto rimonta lo avevano già sperimentato Pirossigeno Cosenza (da 3-1 a 3-3) e Polisportiva Futura (da 2-3 a 5-3) nelle ultime due gare di campionato. Quella sul rettangolo di gioco dell'Atletico Cassano è un'altra storia, ma conferma, oltre al carattere e il cuore dei boys del presidente, anche lo straordinario momento di forma del proprio portiere, insuperabile come pochi.Senza Mongeli, Piscitelli e Restaino, lo starting five degli ospiti scelto dai responsabili tecnici Darci Foletto e Francesco Faele porta Di Capua fra i pali con Binetti, Menini, Ferreira Praciano e Saponara. Recchia, dall'altra parte, s'affida a Di Benedetto, Boutraba, Barbosa, Garcia e l'ex Alemao.Bastano pochi minuti per estrarre le essenze di una sfida bellissima: Menini e Ferreira Praciano spaventano in area Di Benedetto da un fronte, Raid chiama Di Capua, in uscita bassa, al primo miracolo del pomeriggio dall'altro. L'intensità dei primi venti minuti di gioco è straordinaria. Garcia, su fallo laterale, apre perrompendo l'equilibrio della gara: sinistro sul palo più lontano e 1-0.Il raddoppio arriva appena due minuti dopo, da un altro mancino, stavolta scoccato da, da fuori area: 2-0. Ma il Giovinazzo è vivo: la conclusione rasoterra, tutt'altro che irresistibile, dibeffa Di Benedetto - forse tradito da una impercettibile deviazione - sul palo di propria competenza (2-1).A dare uno scossone al match ci pensa, sugli sviluppi di un corner di Ferreira Praciano: il brasiliano, in area, gira in rete il pallone del meritato 2-2, il suo 13esimo gol stagionale. Di Capua ferma un po' tutti (e Lestingi in particolare), ma non può nulla suche in area dopo un'azione insistita dei pellicani, fa 3-2: tocco di giustezza nell'angolo più lontano e padroni di casa avanti all'intervallo.Al rientro Saponara e subito dopo Zago arrivano ad un passo dal pari (conclusioni parate da Di Benedetto), ma la fiammata biancoverde, sugli sviluppi di un corner di Binetti, porta la firma di: destro sotto l'incrocio dei pali, Di Benedetto non può nulla e parità ristabilita, 3-3.Quella di, invece, alla sua prima gioia con la maglia del Giovinazzo C5 dopo l'esperienza di suo padre Edmar, fa malissimo e vale il 3-4 ospite: il suo gioco di gambe lascia sul posto - nell'ordine - Garcia, D'Ambrosio e Lestingi. La palla s'incastona sotto l'incrocio dei pali, Di Benedetto resta immobile. Applausi, solo applausi.Chiusa la rimonta, la squadra biancoverde non molla, ma Alves alza troppo la mira, e rischia davvero tanto su un tiro ravvicinato di Rella murato dal solito Di Capua che, si ripete, poco dopo, ancora su Rella e poi su Boutraba. A chiudere i conti, sull'altro fronte, ci pensa(3-5, tripletta per lui), ma nonostante la stanchezza, la squadra di casa resta in gioco fino alla fine, con Boutraba quinto di movimento.Ci provano, sino all'ultima sirena, Boutraba, Lestingi e Barbosa, ma Di Capua le para tutte. Sono gli ultimi sussulti, finisce 3-5: sesta vittoria stagionale, seconda di fila. Alla distanza viene sempre fuori lui,