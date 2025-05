Corsa Internazionale Oderzo: la giovinazzese Marinelli è 16esima

La giovinazzesechiude la 28esimaal 16esimo posto. Pomeriggio di corsa, quello del 1 maggio scorso, in provincia di Treviso, con l'atleta della Nazionale italiana, allenata dal preparatore atletico, che ferma il cronometro dell'evento a 17:37.Nell'ottava edizione dell'incontro internazionale giovanile, l'Italia sale sul podio con gli under 20 che finiscono terzi a squadre. Passo leggero, sguardo deciso: lo svedese Lörstad rompe gli indugi quasi subito e poi fa corsa solitaria sino al traguardo di piazza Grande, confermando il successo del 2024. 17 anni compiuti da pochi giorni, bronzo nei 3000 metri agli Europei under 18 di Bystrica nel 2024 dietro all'azzurro Borromini, chiude in 29:09 nella competizione dei 10 chilometri.Il primo a uscire dal gruppo e lanciarsi vanamente all'inseguimento dello svedese è il serbo Kostic, arrivato a 1:24 dal vincitore (30:34), terzo il francese Mameche (31:12). Tra gli azzurri sesto Bellillo (31:20), decimo Perardi (31:47) e undicesimo Poletto (31:58), poi Schiaratura, ventesimo (33:11) e Andreatta, ventiduesimo (33:37). Alla Svezia la vittoria nella classifica squadre, basata sulla somma dei tre migliori tempi: 1h32:49 la prestazione complessiva di Lörstad e compagni.L'Italia, quarta per team (51:54), brilla con Licia Ferrari che è sesta in volata con la ceca Johanova (16:45 per entrambe). Le altre azzurrine: Federica Borromini, quindicesima (17:32), precedee Sofia Sidenius (17esima con 17:38), poi chiude Daniela Maugini, venticinquesima (18:32).