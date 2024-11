Viviana Marinelli, doppio podio in due cross internazionali

conquista due podi in altrettanti cross internazionali che fanno bene sperare per il futuro dell'atleta di Giovinazzo: il 10 e il 17 novembre si sono infatti disputati due cross internazionali valevoli per le qualificazioni ai campionati Europei che si terranno il prossimo 8 dicembre in quel di Antalya, in Turchia.La formula dei due cross internazionali ha previsto la partecipazione congiunta delle categorieai fini della partecipazione agli Europei e per poter selezionare 6 atleti o atlete da portare alla futura rassegna europea. I XXX campionati Europei di corsa campestre si terranno quest'anno l'8 dicembre prossimo a Antalya, in Turchia, e saranno la più importante manifestazione europea di corsa campestre nell'intero 2024 per le categorie assoluteLa giovinazzese, pur essendo della categoria Allieve ha gareggiato con atlete della serie superiore e, quindi due anni più grandi di lei, giungendo sesta assoluta e terza di categoria al cross Valmusone svoltosi ad Osimo, ad Ancona, il 10 novembre, e settima assoluta e terza di categoria allo storico Cross Internazionale Cinque Mulini a San Vittore Olona, a Varese, il 17 novembre, sfiorando, pur essendo di categoria inferiore, la qualificazione agli Europei di cross.«Queste prestazioni ottenute dall'atleta tesserata per l'e allenata dal tecnico e preparatore atletico- è scritto in una nota stampa del club giovinazzese -, fanno ben sperare per un futuro in chiave azzurra». Un futuro ancora denso di successi e gratificazioni sportive per l'atleta di Giovinazzo.