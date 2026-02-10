Campionati italiani Juniores, Viviana Marinelli sale sul podio nei 1.500 metri

Un fine settimana di grandi soddisfazioni e risultati prestigiosi per l'atletica leggera pugliese, che si è messa ancora una volta in evidenza sia in pista che lungo i percorsi del cross.Quattro i piazzamenti sul podio maturati fra sabato e domenica al PalaCasali di Ancona ai. La biscegliese Anna Musci, tesserata per l'Alteratletica Locorotondo, ha dominato la gara di getto del peso promesse, mettendo subito le cose in chiaro con il primo lancio di 15.48, sufficiente a conquistare il sesto titolo italiano consecutivo al coperto di categoria giovanile. Una conferma importante per l'atleta allenata da Nico Savino, che a fine mese sarà fra le protagoniste dei Campionati italiani assoluti indoor e rappresenterà l'Italia in occasione della Coppa Europa di lanci in programma a Nicosia (Cipro).Giuseppe Disabato ha fatto suo il titolo italiano Promesse nei 5.000 metri di marcia. Il 20enne, altamurano di nascita e originario di Cassano delle Murge, cresciuto nell'Amatori Atletica Acquaviva e ora in forza alle Fiamme Gialle, si è imposto con il tempo di 19'33"29, controllando la situazione con autorevolezza.Un'altra bella affermazione per il vicecampione europeo Under 20 sui 10.000 metri, allenato da Antonio Esposito.Il 4'37"28 fatto registrare sulla pista marchigiana rappresenta il nuovo primato personale indoor per la polivalente classe 2007, allenata da Gaetano Dipace. Già campionessa italiana di categoria nei 10 km su strada nel 2025 oltre che maglia azzurra, Marinelli sarà in gara fra due settimane a Selinunte, in Sicilia, per i Campionati nazionali di corsa campestre, competizione nella quale, l'anno scorso, si è assicurata la medaglia di bronzo.L'ultimo lancio da 15.22 è valso a Marco Zurlo l'accesso sul gradino più basso del podio nel concorso del peso Juniores. Il portacolori della Giovani Atleti Bari, nato nel 2007 e guidato dal tecnico Marco Felice, ha superato per appena sei centimetri il corregionale Salvatore Eliseo Esposto (Foggia Atletica Leggera), di un anno più piccolo. Nella stessa finale, da segnalare il sesto posto del tarantino Alessandro Dimaggio (Body Angel) con 14.97, suo nuovo personal best.Rilevanti anche il quinto posto di Ivan Musicco (Elite Academy Bari) nel salto con l'asta Juniores e la qualificazione di Elisabetta De Feudis, biscegliese della Giovani Atleti Bari, per la finale dei 60 metri piani Juniores grazie al 7"65 ottenuto in semifinale con cui ha migliorato il personale.Elevare il livello di competitività dei più giovani è l'obiettivo con cui dodici atleti pugliesi sono stati selezionati per far parte della rappresentativa regionale di cross Allievi-e/Juniores che si è ben comportata ad Alà dei Sardi in occasione della gara internazionale di corsa campestre vinta in ambito senior da Yeman Crippa sulla distanza dei 10 chilometri. La Puglia si è misurata con Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Liguria. Molto bene Asia Andriani e Ilaria Berlantini, rispettivamente seconda e terza fra le Under 20, categoria nella quale Sabino De Palma si è classificato quinto. Quarta posizione per Claudia Freres e quinta per Luce Passaseo tra le Under 18 mentre il migliore pugliese fra gli Allievi è stato Alessandro Filipponio, nono.«Il bilancio dell'esperienza - sostiene Eusebio Haliti, presidente del Comitato Regionale FIDAL - è decisamente positivo, a prescindere dai piazzamenti ottenuti: l'idea di inserire subito i giovani più promettenti in competizioni di alto livello, per favorirne il processo di maturazione, attraverso lo stimolo del confronto, è il solco su cui proseguire».