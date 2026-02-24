Cross Juniores, splendido bronzo per Viviana Marinelli ai Campionati italiani

È già in archivio un altro fine settimana di sorrisi e soddisfazioni per l'atletica leggera pugliese. Piazzamenti sul podio nelle competizioni nazionali, medaglie a squadre conquistate dai master, esperienze altamente formative per le rappresentative giovanili, elevata partecipazione alle gare organizzate sul territorio regionale.È metallo pesante, il bronzo conquistato dalla giovinazzese(Alteratletica Locorotondo) ai Campionati italiani di corsa campestre di Selinunte, in Sicilia. La giovinazzese allenata da Gaetano Dipace è giunta terza sul traguardo del parco archeologico nella gara riservata alle Under 20 coprendo la distanza di sei chilometri in 22'07", giungendo alle spalle della veneta Mimosa Miari Fulcis (Atletica Dolimiti Belluno) e della trentina Licia Ferrari (Valchiese).Ha un valore altissimo anche il secondo posto ottenuto dall'Alteratletica Locorotondo nella classifica di società Juniores femminile con un bottino di 79 punti, appena uno in meno rispetto all'Asd Francesco Francia di Bologna. Un risultato reso possibile dalle buone prestazioni, oltre che di, di Asia Andriani, Basma Zaid e Klara Murati.Significativa anche la partecipazione ai Campionati dei dieci componenti della rappresentativa pugliese Cadetti ai quali si sono aggiunti altri quattro atleti per un totale di sette ragazzi e altrettante ragazze, che si sono potuti così misurare rispettivamente sulla distanza di tre e due chilometri con i pari età provenienti da ogni angolo d'Italia.Grande soddisfazione per l'Atletica Pro Canosa, che si è aggiudicata il titolo italiano nella staffetta 4x1 giro master 45 con il quartetto formato da Giovanni Auciello, Michele Nicolardi, Domenico Ricatti e Pasquale Roberto Rutigliano. Di bronzo, invece, le medaglie messe sul collo dai compagni di squadra Giuseppe Mele, Donato Damiani, Michele Tedone e Nicola Mastrodonato fra i master 50. Argento, infine, per la Pedone Riccardi Bisceglie nella staffetta master 70 con Armando Carparella, Antonio Peragine, Vincenzo Palumbo e Mauro Grande.Primo e terzo gradino del podio. Società pugliesi in grande evidenza al Trofeo "Sportissimo Indoor", che si è svolto domenica sulle piste e sulle pedane al coperto del PalaCasali di Ancona. Un'altra grande affermazione di tutto il movimento regionale, protagonista con i migliori prospetti delle categorie Cadetti (2011-2012) e Ragazzi (2013-2014). L'ha spuntata, nella classifica generale a squadre, la compagine salentina dell'Aps Due Mondi con 644 punti, precedendo l'Atletica Sambenedettese (626) mentre l'U. S. Foggia – Scuola nazionale asta si è piazzata in terza posizione (624).Otto i successi individuali, più uno in staffetta, centrati dai portacolori della Puglia: Nicolas Mauri e Samantha Anna Catanzaro dell'Aps Due Mondi si sono imposti rispettivamente nei 2000 metri di marcia Ragazzi e nei 600 metri Cadette; Francesco Pio Colella e Serena Raimo dell'U. S. Foggia hanno vinto le gare di salto con l'asta Cadetti; Domenico Acquaviva (Allenamenti) si è classificato primo nel getto del peso Cadetti; Giorgia Duggento e Gaia Cavallo (Atletica Grottaglie) davanti a tutte nei 60 metri Ragazze e nei 3000 metri di marcia Cadette; l'Atletica Salento ha centrato due successi con Samuele Nutricati (triplo Cadetti) e la staffetta 4x200 Cadette composta da Vittoria Ferramosca, Emma Albano, Farida Pasanisi e Annalaura Andriani.Giornata piuttosto intensa anche allo stadio "Cozzoli" di Molfetta per la Pentathlon invernale di lanci, gara valida quale Campionato regionale individuale. Spazio anche a Cadetti e Ragazzi in competizioni sprint, nei 3000 metri di marcia e nei salti.Rocco Cera (Galatletica Dream Team) si è imposto nella "Corsamare", gara su strada organizzata dall'Asd Atletica Polignano sulla distanza dei 10 chilometri alla quale hanno preso parte oltre 600 tesserati. Prima classificata in assoluto fra le donne Francesca Pastore dell'Asd Gioia Running.Partecipazione significativa anche alla terza edizione del "Cross Parco Laurito", evento promosso dall' Asd Team Francavilla e incluso nel calendario del circuito provinciale Cross Cup della provincia di Brindisi. Risultato rilevante quello ottenuto da Fabrizio Pastore dell'Apuliathletica sulla distanza dei sei chilometri. Classe 2004, con il tempo di 20'37" ed uno sprint finale notevole ha preceduto Alieu Kebbeh, atleta della società di casa.