La giovinazzese Viviana Marinelli terza ai Campionati Italiani U20 di Corsa Campestre

Cassino si conferma capitale della corsa campestre in Italia, anche per il 2025. Sabato 15 e domenica 16 marzo il Campus Folcara ha ospitato su un percorso tecnico la Festa del Cross, con oltre 2.500 atleti al via, suddivisi per le diverse categorie che caratterizzano l'attività agonistica della FIDAL.La giovinazzese(Alteratletica Locorotondo) sale sul podio conquistando, al primo anno di categoria, il bronzo tra le Juniores femminili. La distanza corsa sui 6 km ha visto Marinelli protagonista sin dai primi metri. Un podio mai messo in discussione, con avversarie di tutto rispetto sul panorama nazionale. Per l'atleta originaria di Giovinazzo (BA) la conferma di un percorso in ascesa, dopo l'argento su pista dello scorso anno tra le allieve.La Marinelli ha condotto anche il suo club, l'Alteratletica Locorotondo, al terzo posto nei Cds (Campionati di Società) U20 Femminili, grazie anche ad Alessia Dolciamore (17^), Angela Manca (33^) e Sofia Marcello (49^).Nella gara Cadetti di 3 km, i giovani pugliesi U16 sono stati Gabriele Russo (36°, Atl. Giovanile Acquaviva), Mattia Mastia (97°, Amatori Atl. Cisternino), Francesco Leo Marsano (114°, Io Corro), Cristian Greco (116°, Due Mondi), Mattia Giannone (128°, Buttazzo Runners), Aaron Marco Maggio (131°, Olimpia Grottaglie), Francesco Zaccheo (135°, Fiamma Olimpia Palo), Giampaolo Colapinto (144°, Atl. Giovanile Acquaviva).Nella gara Cadette di 2 km, sono scese in gara Giorgia De Gaetani (79^, Atl. Oria Superstar), Giulia Musciagna (116^, Avis Barletta), Asia Dell'Aquila (118^, Atl.Oria Superstar), Gaia Potì (118^, Buttazzo Runners), Stefania Mongelli (137^, Club Runners 87 Castellaneta), Mariagrazia Caroli (138^, Alteratletica Locorotondo), Beatrice Ferrari (141^, Atl. Taviano 97), Aurora Melissano (151^, Atl. Taviano 97), Maria Francesca Murolo (154^, Olimpia Club Molfetta).La Rappresentativa Puglia U16 è diciassettesima nella classifica combinata per regioni.Sabato scorso, 15 marzo, la rassegna si è aperta con le staffette 4x2 km che hanno incoronato due formazioni pugliesi Campioni d'Italia.Nella cat. SM80 la Podistica Taras conquista il titolo di Campioni d'Italia con il quartetto Federico Pignatelli, Francesco Lorusso, Egidio Massafra e Stefano L'Abbate.Nella cat. SM75 il titolo è per la Pedone-Riccardi Bisceglie con Antonio Peragine, Nicola Vito Traversa, Cosimo Damiano Filetto e Armando Caprarella.