Mastandrea, Marinelli e Giampaolino, le eccellenze della Fiamma

L'anno agonistico ormai volge al termine ed è il momento di fare il bilancio di quanto ha espresso il movimento dell'atletica leggera a Giovinazzo. Il resoconto, che si spinge oltre l'ambito sportivo, è la riprova di ciò che di buono riesce a manifestare questo settore.Nei mesi scorsi si è fatto riferimento al progetto portato avanti da clicca qui ) presso l'con sede a Varese. A questo evento si uniscono i riconoscimenti ottenuti dain virtù delle prestazioni ottenute ai recenti campionati italiani Allievi su pista ( clicca qui ).Le stesse apporranno con orgoglio, sulla rispettiva divisa utilizzata per la pratica sportiva, il logo dellaseguito dalla diciturafornito dallaLa, infatti, da qualche anno adotta ilpredisposto dalche contiene le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive.Il Programma individua, tra gli obiettivi da perseguire, il sostegno alle eccellenze sportive attraverso un contributo a favore degli atleti e delle organizzazioni sportive pugliesi ed è rivolto ad atleti e squadre che si sono distinti in una pratica sportiva, riconosciuta dal CONI e/o dal CIP, in un campionato mondiale, europeo o nazionale organizzato dalledi riferimento.I risultati (tra il 1° ed il 3° posto) e il titolo raggiunto devono essere certificati dall'organo federale competente.Vale la pena ricordare, a sostegno della tesi di come sia possibile studiare e praticare sport ad alto livello, i recenti podi diottenuti in occasione di due competizioni internazionali di cross ( clicca qui ) in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno di studi al liceo Fornari di Molfetta, ed il percorso di studi diin Canada dove sta frequentando il terzo anno, parallelamente al liceo Einstein di Molfetta, e sta continuando ad allenarsi in vista delle competizioni indoor che si terranno a quelle latitudini.