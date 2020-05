Consiglio Federale: «Stop definitivo alla stagione di futsal»

Stop definitivo ai campionati dilettantistici di calcio, die di calcio femminile, sia a livello nazionale che regionale. Lo ha sancito ilche si è tenuto ieri a Roma. Sarà sempre lo stesso organismo, chiamato a riunirsi nelle prossime settimane, a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni.Al, che si terrà il 22 maggio, spetterà invece il compito di formulare delle proposte al riguardo da presentare poi al. «È una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni», ha dichiarato«La peculiarità del mondo dilettantistico - ha proseguito il presidente della- rende estremamente complicato ipotizzare, pur volendolo immaginare, uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno, come stabilito invece per i professionisti la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto, per concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese».Nel corso della riunione il presidente della, ha annunciato il riavvio del tavolo il tavolo dedicato alla riforma dei campionati, interrotto dall'emergenza, come più volte richiesto dalla stessa. Un tema, quello della revisione dei format, peraltro presente nel programma dell'attuale governance federale.Nella prossima riunione tutte le componenti porteranno le proprie proposte. «Le nostre saranno concrete e pensate in un'ottica di sistema», ha aggiunto