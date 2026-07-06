Libera Giovinazzo per Michele Fazio
Libera Giovinazzo per Michele Fazio
Sociale

Libera Giovinazzo organizza "Un torneo per Michele"

Mercoledì 8, venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 ai campetti della Parrocchia Immacolata

Giovinazzo - lunedì 6 luglio 2026
Torna a Giovinazzo "Un Torneo per Michele", il torneo di calcio organizzato dal presidio di Libera Giovinazzo, giunto quest'anno alla sesta edizione. Le partite si disputeranno mercoledì 8, venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 presso i campetti della Parrocchia Immacolata.

Anche quest'anno, il torneo si propone come uno spazio in cui lo sport incontra i valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione attiva, unendo le diverse realtà associative del territorio.

L'edizione 2026 si presenterà come una "edizione per la pace", daremo vita a un inedito "Terzo Tempo" dedicato alla pace, durante il quale ogni associazione partecipante - precedentemente abbinata a una nazione segnata da conflitti - racconterà brevemente queste storie, accendendo i riflettori sui conflitti in corso e sui percorsi di riscatto, speranza e costruzione della pace.

Sabato 11 luglio, a chiusura delle finali del torneo, il campo lascerà spazio ad un momento di ascolto e confronto. Per dare voce a chi si impegna sul territorio contro la violenza e per la pace, l'incontro vedrà la presenza degli attivisti della Puglia Sumud Flotilla, componente regionale della missione civile internazionale che negli ultimi mesi ha mobilitato imbarcazioni e aiuti umanitari nel tentativo di rompere il blocco su Gaza. A portare la propria testimonianza ci saranno anche Pinuccio e Lella Fazio, che, a 25 anni dalla morte, continuano a lottare e tenere vivo il ricordo di Michele e il messaggio di speranza e impegno. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, a partire dalle ore 19:00.
  • Presidio Libera Giovinazzo
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