Libera Giovinazzo organizza "Un torneo per Michele"

Torna a Giovinazzo, il torneo di calcio organizzato dal presidio digiunto quest'anno alla sesta edizione. Le partite si disputeranno mercoledì 8, venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 presso i campetti della Parrocchia Immacolata.Anche quest'anno, il torneo si propone come uno spazio in cui lo sport incontra i valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione attiva, unendo le diverse realtà associative del territorio.L'edizione 2026 si presenterà come una "edizione per la pace", daremo vita a un inedito "Terzo Tempo" dedicato alla pace, durante il quale ogni associazione partecipante - precedentemente abbinata a una nazione segnata da conflitti - racconterà brevemente queste storie, accendendo i riflettori sui conflitti in corso e sui percorsi di riscatto, speranza e costruzione della pace.Sabato 11 luglio, a chiusura delle finali del torneo, il campo lascerà spazio ad un momento di ascolto e confronto. Per dare voce a chi si impegna sul territorio contro la violenza e per la pace, l'incontro vedrà la presenza degli attivisti della Puglia Sumud Flotilla, componente regionale della missione civile internazionale che negli ultimi mesi ha mobilitato imbarcazioni e aiuti umanitari nel tentativo di rompere il blocco su Gaza. A portare la propria testimonianza ci saranno anche Pinuccio e Lella Fazio, che, a 25 anni dalla morte, continuano a lottare e tenere vivo il ricordo di Michele e il messaggio di speranza e impegno. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, a partire dalle ore 19:00.