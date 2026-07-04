San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO

«Non dobbiamo avere paura, perché spesso noi abbiamo paura, proprio come Tommaso. Dobbiamo invece aprirci al mondo e dobbiamo tornare in mare aperto».È forte il messaggio ai cattolici giovinazzesi arrivato dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,durante la messa solenne in onore dicelebrata nella Concattedrale di Santa Maria Assunta nella serata di venerdì 3 luglio.Un invito a non nascondersi dietro i freni che la vita può presentarci, a rendere piena testimonianza nel mondo, senza il bisogno di dover infilare quel dito nelle piaghe. E proprio da quelle piaghe - ha evidenziato il prelato andriese - bisogna ripartire, poiché sono il senso assoluto dell'essere cristiani: da quelle piaghe arriva la rinascita, la ricompensa, l'amore grande del Padre verso noi figli sulla Terra.La celebrazione eucaristica in onore di, le cui reliquie sono state esposte da padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. Alla messa era presente il clero cittadino, c'erano i rappresentanti della civica amministrazione, in testa il vicesindaco Gaetano Depalo, nonché il comandante della Polizia Locale, Vito Bovino, ed il luogotenente della stazione dei Carabinieri, Ruggiero Filannino. Presenti anche rappresentanze delle associazioni cattoliche, dei pii sodalizi e delle confraternite, nonché del Comitato Feste Patronali col presidente Pietro Sifo. La celebrazione vespertina è stata animata dal coro delle parrocchie cittadine dirette da Alberto Fiorentino.È stata festa, ma festa composta, profonda, pienamente liturgica, come vuole la tradizione giovinazzese. Si apre così il lungo percorso che porterà il 23 agosto a festeggiare l'altra Patrona, la Madonna di Corsignano.Sotto il nostro articolo la gallery che racconta in immagini la serata in Cattedrale e la nostra videointervista a mons. Basile.