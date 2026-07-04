Santa messa per San Tommaso. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Santa messa per San Tommaso. Foto Gianluca Battista
Religioni

San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO

Pontificale presieduto da mons. Domenico Basile

Giovinazzo - sabato 4 luglio 2026
«Non dobbiamo avere paura, perché spesso noi abbiamo paura, proprio come Tommaso. Dobbiamo invece aprirci al mondo e dobbiamo tornare in mare aperto».
È forte il messaggio ai cattolici giovinazzesi arrivato dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, monsignor Domenico Basile, durante la messa solenne in onore di San Tommaso Apostolo celebrata nella Concattedrale di Santa Maria Assunta nella serata di venerdì 3 luglio.

Un invito a non nascondersi dietro i freni che la vita può presentarci, a rendere piena testimonianza nel mondo, senza il bisogno di dover infilare quel dito nelle piaghe. E proprio da quelle piaghe - ha evidenziato il prelato andriese - bisogna ripartire, poiché sono il senso assoluto dell'essere cristiani: da quelle piaghe arriva la rinascita, la ricompensa, l'amore grande del Padre verso noi figli sulla Terra.

La celebrazione eucaristica in onore di San Tommaso, le cui reliquie sono state esposte da padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli. Alla messa era presente il clero cittadino, c'erano i rappresentanti della civica amministrazione, in testa il vicesindaco Gaetano Depalo, nonché il comandante della Polizia Locale, Vito Bovino, ed il luogotenente della stazione dei Carabinieri, Ruggiero Filannino. Presenti anche rappresentanze delle associazioni cattoliche, dei pii sodalizi e delle confraternite, nonché del Comitato Feste Patronali col presidente Pietro Sifo. La celebrazione vespertina è stata animata dal coro delle parrocchie cittadine dirette da Alberto Fiorentino.

È stata festa, ma festa composta, profonda, pienamente liturgica, come vuole la tradizione giovinazzese. Si apre così il lungo percorso che porterà il 23 agosto a festeggiare l'altra Patrona, la Madonna di Corsignano.
Sotto il nostro articolo la gallery che racconta in immagini la serata in Cattedrale e la nostra videointervista a mons. Basile.

Pontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San TommasoPontificale San Tommaso
  • San Tommaso
Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
4 luglio 2026 Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
"U Maxi ", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
4 luglio 2026 "U Maxi", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
Altri contenuti a tema
Giovinazzo in festa per San Tommaso: il programma liturgico del 3 luglio Giovinazzo in festa per San Tommaso: il programma liturgico del 3 luglio Celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Domenico Basile
Giovinazzo ha festeggiato San Tommaso, primo patrono della città Giovinazzo ha festeggiato San Tommaso, primo patrono della città Celebrazione eucaristica in Concattedrale presieduta da Mons. Cornacchia
Giovinazzo in festa per San Tommaso. Stasera messa officiata dal vescovo Giovinazzo in festa per San Tommaso. Stasera messa officiata dal vescovo Monsignor Cornacchia presiederà la celebrazione vespertina in Cattedrale
Quel legame storico tra San Tommaso e Giovinazzo - FOTO Quel legame storico tra San Tommaso e Giovinazzo - FOTO Ieri sera la celebrazione solenne in Concattedrale officiata da don Raffaele Tatulli
Giovinazzo festeggia il co-patrono. Santa messa in cattedrale per San Tommaso Giovinazzo festeggia il co-patrono. Santa messa in cattedrale per San Tommaso Saranno presenti le autorità civili e militari ed il Comitato Feste
Celebrata a Giovinazzo la solennità di San Tommaso Apostolo (FOTO) Celebrata a Giovinazzo la solennità di San Tommaso Apostolo (FOTO) Mons. Cornacchia cita don Tonino Bello ed invita ad aver fede senza bisogno di segni evidenti
Giovinazzo festeggia San Tommaso Apostolo: il programma Attualità Giovinazzo festeggia San Tommaso Apostolo: il programma Solennità del Santo Patrono con la messa officiata da Monsignor Cornacchia
San Tommaso, Comitato Feste e Pro Loco organizzano tour della Cattedrale Eventi e cultura San Tommaso, Comitato Feste e Pro Loco organizzano tour della Cattedrale L'iniziativa inserita nel cartellone dei festeggiamenti per il Santo Patrono
Viviana Marinelli ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle
4 luglio 2026 Viviana Marinelli ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle
Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame ", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
4 luglio 2026 Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
Torna "100x100 Maturi ": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
3 luglio 2026 Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
Tentano di rubare un'auto in via Cavour: ladri messi in fuga dai residenti
3 luglio 2026 Tentano di rubare un'auto in via Cavour: ladri messi in fuga dai residenti
Sacro Cuore di Gesù: la metafora delle luminarie accese negli scatti di Giuseppe Palmiotto
3 luglio 2026 Sacro Cuore di Gesù: la metafora delle luminarie accese negli scatti di Giuseppe Palmiotto
La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo tra territorio, sinergie associative e partecipazione giovanile
3 luglio 2026 La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo tra territorio, sinergie associative e partecipazione giovanile
Discarica Giovinazzo, PVA: «Sollecito valletto di Romito»
3 luglio 2026 Discarica Giovinazzo, PVA: «Sollecito valletto di Romito»
Distretto Urbano Commercio Giovinazzo e Palo del Colle, l'8 luglio incontro pubblico
3 luglio 2026 Distretto Urbano Commercio Giovinazzo e Palo del Colle, l'8 luglio incontro pubblico
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.