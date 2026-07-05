"Notte Bianca della Poesia": il programma della seconda serata a Giovinazzo

PROGRAMMA SECONDA SERATA

L'atrio del Palazzo Vescovile e piazza San Felice sono state la cornice della prima serata della, la rassegna letteraria organizzata da 16 anni dall', sotto la direzione artistica diUn'edizione con ospiti nazionali ed internazionali di primo livello, voluta fortemente dal deus ex machinaed inserita nel cartellone di eventiNella prima serata, reading letterario, tavole rotonde, declamazione di versi e musica si sono intrecciati scandendo momenti di grande intensità emotiva. La poesia portata a tutti, che non resta fruibile da pochi, diventa materia di confronto, di riflessione con lo sguardo nostalgico verso un passato che non ritorna ma sa essere volano per immaginare un futuro migliore.Nessuna resa, dunque, da parte di chi crede e pensa che la forza dei versi possa smuovere coscienze, divenire impegno concreto, fotografando l'oggi per guardare con rinnovata fiducia al domani.Stasera si replica, con un nuovo programma, nuove associazioni protagoniste, questa volta a Palazzo Vescovile ed in piazza Meschino, dove declameranno i loro versi anche tanti studenti molfettesi e giovinazzesi. Da loro, dal respiro lungo dei giovanissimi, intende ripartire per le prossime edizioni l'organizzazione della meravigliosa "Notte Bianca della Poesia".Di seguito il programma del 5 luglio, per non perdervi davvero nulla.Conduce Angela Di Liso. Assistenti di sala Marcello De Nucci.Ore 19.40: Aps Verso Levante. La calce e il dado. Conduce Vito Davoli.Con Vito Davoli, Marco Ignazio de Santis, Giulia Notarangelo, Anna Santoliquido.Ore 20.20: Associazione Culturale E.T.S. "DI-VERSI IN VERSI", a cura di Lucia Tornabene.Con Mirella Iannaccone, Vito Teti, Adriana Ostuni, Irene Ricci, Olimpia Binetti, Rita Signorile, Anna Rita Lisco, Lucia Tornabene, Rosanna Squicciarini, Anna Coluccia, Enzo Valori, Gianna Evangelista, Loredana SalzedoPttori: Simona Tornabene, Francesco Capozzolo, Gianfranco Micchetti.Musicista: Raffaele ArgentieriFotografo: Michele Favia.Ore 21.20: VIRTUTE E CANOSCENZA MIGRANTES. Un viaggio nella Storia, tra Poesia, Musica e Arte Testo e regia di Santa Vetturi.Partecipano: Giuditta Abatescianni, Giulia Basile, Celestina Carofiglio, Dina Ferorelli, Pasqua Morcavallo, William Vastarella, Santa Vetturi. Musiche del duo Tutta n'ata storia di Raffaele Vitucci e William VastarellaTecnico audio/video: Lucio Babudri.Responsabile di sede Giovanni Sgherza, Marta Pisani, Rosa Angela Finetti.Ore 19.40: Il Circolo dei poeti. Spazio poetico studentesco Conduce Giovanna Sgherza.Con Martina Cassarà, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di MolfettaLucia Laforgia, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di MolfettaFrancesco Lobascio, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di MolfettaCosimo Ignazio Mastropierro, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di MolfettaLucia Musci, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di MolfettaSara Piacquadio, Liceo "Matteo Spinelli" di GiovinazzoSara De Candia, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaAurora Cirillo, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaFlavia Losito, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaDaniele Cantatore, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaSergio Gadaleta, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaBella Fiorentino, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaIlenia Fornari, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaSofia Di Pinto, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaLucia Lamanuzzi, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaGiorgia La Forgia, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaAurora Pietrantonio, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaYlenia Roselli, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaKatia Andriano, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaAzzurra De Palma, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaVincenzo Clarelli, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaMorena Capurso, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaGiulia Garufi, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaSara Maselli, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaAurora Piccininni, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaMaria Grazia Marino, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaIrene Marzella, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaRoberta Annese, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaMaria Pappagallo, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaMattia Patruno, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaAntonella Altamura, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaAlfredo Cagnetta, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaFilippo De Bari, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaLuigi Calò, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaVito Petruzzella, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaLara Landolfi, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaIlaria Veneziano, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaVanessa Di Molfetta, Liceo "Vito Fornari" di MolfettaCarola Depalma, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta.Lettura di poesie di Nella Di Cesare, a cura di Saverio Mongelli.Ore 20.50 CANTO PER LA TERRA NEL DISINCANTOA cura de L'ISOLA DI GARY, con coordinamento di Maria Pia Latorre.Con Mauro De Pasquale, Antonio Rotondo, Maria Laterza, Mariateresa Bari, Letizia Cobaltini, Luisa Parato, Alfonso Pannullo, Anna Materi, Pippo Marzulli, Barbara Gortan, Sandro Marano, Luigi Pizzuto, Poeti al Meridiano, Maria Pia Latorre.Ospiti: Anna Cristino pittriceBarbara De Palma artista.Ore 21.50: Poesia in festaConducono Marta Pisani e Rosa Angela Finetti.Con Mauro Pierno, Vito Tedesco, Emilia Grimaldi, Lino Caravella, Franco Di Biase, Nicola Dell'Acqua, Giovanni Gulino, Angela Resta, Samuele Chiapperino, Carmine Quarzati, Giuseppe Rutigliano.E con, per la poesia dialettale:Rosaria Zonno, BariMichele Aprile, BariCorrado Spadavecchia, MolfettaNicola Ambrosino, BisceglieFilippo Favia, BariGiacomo Loconsole, BariPaolo Lepore, BariCon la partecipazione musicale di Noemi Pasqualoni.