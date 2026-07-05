Notte Bianca della Poesia. <span>Foto Gabriella Serrone</span>
Notte Bianca della Poesia. Foto Gabriella Serrone
Eventi e cultura

"Notte Bianca della Poesia": il programma della seconda serata a Giovinazzo

Buona la prima in un ventoso sabato sera

Giovinazzo - domenica 5 luglio 2026
L'atrio del Palazzo Vescovile e piazza San Felice sono state la cornice della prima serata della "Notte Bianca della Poesia", la rassegna letteraria organizzata da 16 anni dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, sotto la direzione artistica di Gianni Antonio Palumbo.
Un'edizione con ospiti nazionali ed internazionali di primo livello, voluta fortemente dal deus ex machina Nicola De Matteo ed inserita nel cartellone di eventi "Giovinazzo Estate 2026". Nella prima serata, reading letterario, tavole rotonde, declamazione di versi e musica si sono intrecciati scandendo momenti di grande intensità emotiva. La poesia portata a tutti, che non resta fruibile da pochi, diventa materia di confronto, di riflessione con lo sguardo nostalgico verso un passato che non ritorna ma sa essere volano per immaginare un futuro migliore.
Nessuna resa, dunque, da parte di chi crede e pensa che la forza dei versi possa smuovere coscienze, divenire impegno concreto, fotografando l'oggi per guardare con rinnovata fiducia al domani.
Stasera si replica, con un nuovo programma, nuove associazioni protagoniste, questa volta a Palazzo Vescovile ed in piazza Meschino, dove declameranno i loro versi anche tanti studenti molfettesi e giovinazzesi. Da loro, dal respiro lungo dei giovanissimi, intende ripartire per le prossime edizioni l'organizzazione della meravigliosa "Notte Bianca della Poesia".
Di seguito il programma del 5 luglio, per non perdervi davvero nulla.

PROGRAMMA SECONDA SERATA

5 LUGLIO 2026 - SALA SAN FELICE
Conduce Angela Di Liso. Assistenti di sala Marcello De Nucci.

Ore 19.40: Aps Verso Levante. La calce e il dado. Conduce Vito Davoli.
Con Vito Davoli, Marco Ignazio de Santis, Giulia Notarangelo, Anna Santoliquido.

Ore 20.20: Associazione Culturale E.T.S. "DI-VERSI IN VERSI", a cura di Lucia Tornabene.
Con Mirella Iannaccone, Vito Teti, Adriana Ostuni, Irene Ricci, Olimpia Binetti, Rita Signorile, Anna Rita Lisco, Lucia Tornabene, Rosanna Squicciarini, Anna Coluccia, Enzo Valori, Gianna Evangelista, Loredana Salzedo
Pttori: Simona Tornabene, Francesco Capozzolo, Gianfranco Micchetti.
Musicista: Raffaele Argentieri
Fotografo: Michele Favia.

Ore 21.20: VIRTUTE E CANOSCENZA MIGRANTES. Un viaggio nella Storia, tra Poesia, Musica e Arte Testo e regia di Santa Vetturi.
Partecipano: Giuditta Abatescianni, Giulia Basile, Celestina Carofiglio, Dina Ferorelli, Pasqua Morcavallo, William Vastarella, Santa Vetturi. Musiche del duo Tutta n'ata storia di Raffaele Vitucci e William Vastarella
Tecnico audio/video: Lucio Babudri.

5 LUGLIO 2026 - PIAZZA MESCHINO
Responsabile di sede Giovanni Sgherza, Marta Pisani, Rosa Angela Finetti.
Ore 19.40: Il Circolo dei poeti. Spazio poetico studentesco Conduce Giovanna Sgherza.
Con Martina Cassarà, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Lucia Laforgia, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Francesco Lobascio, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Cosimo Ignazio Mastropierro, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Lucia Musci, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Sara Piacquadio, Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo
Sara De Candia, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Cirillo, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Flavia Losito, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Daniele Cantatore, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sergio Gadaleta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Bella Fiorentino, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ilenia Fornari, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sofia Di Pinto, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Lucia Lamanuzzi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Giorgia La Forgia, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Pietrantonio, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ylenia Roselli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Katia Andriano, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Azzurra De Palma, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vincenzo Clarelli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Morena Capurso, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Giulia Garufi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sara Maselli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Piccininni, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Maria Grazia Marino, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Irene Marzella, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Roberta Annese, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Maria Pappagallo, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Mattia Patruno, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Antonella Altamura, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Alfredo Cagnetta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Filippo De Bari, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Luigi Calò, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vito Petruzzella, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Lara Landolfi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ilaria Veneziano, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vanessa Di Molfetta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Carola Depalma, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta.

Lettura di poesie di Nella Di Cesare, a cura di Saverio Mongelli.

Ore 20.50 CANTO PER LA TERRA NEL DISINCANTO
A cura de L'ISOLA DI GARY, con coordinamento di Maria Pia Latorre.
Con Mauro De Pasquale, Antonio Rotondo, Maria Laterza, Mariateresa Bari, Letizia Cobaltini, Luisa Parato, Alfonso Pannullo, Anna Materi, Pippo Marzulli, Barbara Gortan, Sandro Marano, Luigi Pizzuto, Poeti al Meridiano, Maria Pia Latorre.
Ospiti: Anna Cristino pittrice
Barbara De Palma artista.

Ore 21.50: Poesia in festa
Conducono Marta Pisani e Rosa Angela Finetti.
Con Mauro Pierno, Vito Tedesco, Emilia Grimaldi, Lino Caravella, Franco Di Biase, Nicola Dell'Acqua, Giovanni Gulino, Angela Resta, Samuele Chiapperino, Carmine Quarzati, Giuseppe Rutigliano.

E con, per la poesia dialettale:
Rosaria Zonno, Bari
Michele Aprile, Bari
Corrado Spadavecchia, Molfetta
Nicola Ambrosino, Bisceglie
Filippo Favia, Bari
Giacomo Loconsole, Bari
Paolo Lepore, Bari
Con la partecipazione musicale di Noemi Pasqualoni.
  • Notte bianca della poesia
  • Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo
Prova a sparare ma la pistola si inceppa, poi lo picchiano: quattro arresti
5 luglio 2026 Prova a sparare ma la pistola si inceppa, poi lo picchiano: quattro arresti
Stasera la processione del Sacro Cuore di Gesù: l'itinerario completo
5 luglio 2026 Stasera la processione del Sacro Cuore di Gesù: l'itinerario completo
Altri contenuti a tema
Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato Prende il via stasera, 4 luglio, la Notte Bianca della Poesia
La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo tra territorio, sinergie associative e partecipazione giovanile La Notte Bianca della Poesia di Giovinazzo tra territorio, sinergie associative e partecipazione giovanile Il sindaco Sollecito: «Un'iniziativa dalla storicità importante che esalta la bellezza del nostro comune»
"Notte Bianca della Poesia": il programma della XVI edizione a Giovinazzo "Notte Bianca della Poesia": il programma della XVI edizione a Giovinazzo Il 4 ed il 5 luglio due giornate intense, con oltre cento ospiti, tra Palazzo Vescovile, Sala San Felice e piazza Meschino
Gli ospiti della "Notte Bianca della Poesia 2026" Gli ospiti della "Notte Bianca della Poesia 2026" La rassegna è in programma il 4 e 5 luglio a Giovinazzo
"Notte Bianca della Poesia", Amedeo Anelli e Carlo Alberto Sitta i primi ospiti ufficiali "Notte Bianca della Poesia", Amedeo Anelli e Carlo Alberto Sitta i primi ospiti ufficiali La rassegna giovinazzese si terrà il 4 e 5 luglio prossimi
Prime novità per l'edizione 2026 della Notte Bianca della Poesia a Giovinazzo Prime novità per l'edizione 2026 della Notte Bianca della Poesia a Giovinazzo Si svolgerà i prossimi 4 e 5 luglio nel centro storico
Notte Bianca della Poesia, Gianni Antonio Palumbo sarà ancora il direttore artistico Notte Bianca della Poesia, Gianni Antonio Palumbo sarà ancora il direttore artistico La conferma nella riunione plenaria
Conclusa a Giovinazzo la XV edizione della Notte Bianca della Poesia - FOTO Conclusa a Giovinazzo la XV edizione della Notte Bianca della Poesia - FOTO Oggi il gran finale a Molfetta all'interno del Museo Civico Archeologico del Pulo
Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo
5 luglio 2026 Tramontana e sole nella prima domenica di luglio a Giovinazzo
Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: stasera il musical, domani la processione
4 luglio 2026 Giovinazzo in festa per il Sacro Cuore di Gesù: stasera il musical, domani la processione
San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO
4 luglio 2026 San Tommaso, Giovinazzo ha festeggiato il suo Patrono: FOTO e VIDEO
Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
4 luglio 2026 Giovinazzo nel fine settimana è capitale della poesia: il programma del sabato
Nell'anfiteatro del Convento dei Frati Cappuccini l'opera di Antonello Taranto
4 luglio 2026 Nell'anfiteatro del Convento dei Frati Cappuccini l'opera di Antonello Taranto
"U Maxi ", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
4 luglio 2026 "U Maxi", Pietro Grasso a Giovinazzo con il suo libro sul maxiprocesso
Viviana Marinelli ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle
4 luglio 2026 Viviana Marinelli ai Campionati Italiani Under 20 di Caorle
Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame ", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
4 luglio 2026 Al via l'estate della Touring Juvenatium: arriva il "TourinGame", l'avvincente preludio al Palio dei Rioni
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.