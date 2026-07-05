Eventi e cultura
"Notte Bianca della Poesia": il programma della seconda serata a Giovinazzo
Buona la prima in un ventoso sabato sera
Giovinazzo - domenica 5 luglio 2026
L'atrio del Palazzo Vescovile e piazza San Felice sono state la cornice della prima serata della "Notte Bianca della Poesia", la rassegna letteraria organizzata da 16 anni dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, sotto la direzione artistica di Gianni Antonio Palumbo.
Un'edizione con ospiti nazionali ed internazionali di primo livello, voluta fortemente dal deus ex machina Nicola De Matteo ed inserita nel cartellone di eventi "Giovinazzo Estate 2026". Nella prima serata, reading letterario, tavole rotonde, declamazione di versi e musica si sono intrecciati scandendo momenti di grande intensità emotiva. La poesia portata a tutti, che non resta fruibile da pochi, diventa materia di confronto, di riflessione con lo sguardo nostalgico verso un passato che non ritorna ma sa essere volano per immaginare un futuro migliore.
Nessuna resa, dunque, da parte di chi crede e pensa che la forza dei versi possa smuovere coscienze, divenire impegno concreto, fotografando l'oggi per guardare con rinnovata fiducia al domani.
Stasera si replica, con un nuovo programma, nuove associazioni protagoniste, questa volta a Palazzo Vescovile ed in piazza Meschino, dove declameranno i loro versi anche tanti studenti molfettesi e giovinazzesi. Da loro, dal respiro lungo dei giovanissimi, intende ripartire per le prossime edizioni l'organizzazione della meravigliosa "Notte Bianca della Poesia".
Di seguito il programma del 5 luglio, per non perdervi davvero nulla.
Conduce Angela Di Liso. Assistenti di sala Marcello De Nucci.
Ore 19.40: Aps Verso Levante. La calce e il dado. Conduce Vito Davoli.
Con Vito Davoli, Marco Ignazio de Santis, Giulia Notarangelo, Anna Santoliquido.
Ore 20.20: Associazione Culturale E.T.S. "DI-VERSI IN VERSI", a cura di Lucia Tornabene.
Con Mirella Iannaccone, Vito Teti, Adriana Ostuni, Irene Ricci, Olimpia Binetti, Rita Signorile, Anna Rita Lisco, Lucia Tornabene, Rosanna Squicciarini, Anna Coluccia, Enzo Valori, Gianna Evangelista, Loredana Salzedo
Pttori: Simona Tornabene, Francesco Capozzolo, Gianfranco Micchetti.
Musicista: Raffaele Argentieri
Fotografo: Michele Favia.
Ore 21.20: VIRTUTE E CANOSCENZA MIGRANTES. Un viaggio nella Storia, tra Poesia, Musica e Arte Testo e regia di Santa Vetturi.
Partecipano: Giuditta Abatescianni, Giulia Basile, Celestina Carofiglio, Dina Ferorelli, Pasqua Morcavallo, William Vastarella, Santa Vetturi. Musiche del duo Tutta n'ata storia di Raffaele Vitucci e William Vastarella
Tecnico audio/video: Lucio Babudri.
5 LUGLIO 2026 - PIAZZA MESCHINO
Responsabile di sede Giovanni Sgherza, Marta Pisani, Rosa Angela Finetti.
Ore 19.40: Il Circolo dei poeti. Spazio poetico studentesco Conduce Giovanna Sgherza.
Con Martina Cassarà, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Lucia Laforgia, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Francesco Lobascio, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Cosimo Ignazio Mastropierro, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Lucia Musci, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Sara Piacquadio, Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo
Sara De Candia, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Cirillo, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Flavia Losito, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Daniele Cantatore, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sergio Gadaleta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Bella Fiorentino, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ilenia Fornari, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sofia Di Pinto, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Lucia Lamanuzzi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Giorgia La Forgia, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Pietrantonio, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ylenia Roselli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Katia Andriano, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Azzurra De Palma, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vincenzo Clarelli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Morena Capurso, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Giulia Garufi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sara Maselli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Piccininni, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Maria Grazia Marino, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Irene Marzella, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Roberta Annese, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Maria Pappagallo, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Mattia Patruno, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Antonella Altamura, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Alfredo Cagnetta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Filippo De Bari, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Luigi Calò, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vito Petruzzella, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Lara Landolfi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ilaria Veneziano, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vanessa Di Molfetta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Carola Depalma, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta.
Lettura di poesie di Nella Di Cesare, a cura di Saverio Mongelli.
Ore 20.50 CANTO PER LA TERRA NEL DISINCANTO
A cura de L'ISOLA DI GARY, con coordinamento di Maria Pia Latorre.
Con Mauro De Pasquale, Antonio Rotondo, Maria Laterza, Mariateresa Bari, Letizia Cobaltini, Luisa Parato, Alfonso Pannullo, Anna Materi, Pippo Marzulli, Barbara Gortan, Sandro Marano, Luigi Pizzuto, Poeti al Meridiano, Maria Pia Latorre.
Ospiti: Anna Cristino pittrice
Barbara De Palma artista.
Ore 21.50: Poesia in festa
Conducono Marta Pisani e Rosa Angela Finetti.
Con Mauro Pierno, Vito Tedesco, Emilia Grimaldi, Lino Caravella, Franco Di Biase, Nicola Dell'Acqua, Giovanni Gulino, Angela Resta, Samuele Chiapperino, Carmine Quarzati, Giuseppe Rutigliano.
E con, per la poesia dialettale:
Rosaria Zonno, Bari
Michele Aprile, Bari
Corrado Spadavecchia, Molfetta
Nicola Ambrosino, Bisceglie
Filippo Favia, Bari
Giacomo Loconsole, Bari
Paolo Lepore, Bari
Con la partecipazione musicale di Noemi Pasqualoni.
Un'edizione con ospiti nazionali ed internazionali di primo livello, voluta fortemente dal deus ex machina Nicola De Matteo ed inserita nel cartellone di eventi "Giovinazzo Estate 2026". Nella prima serata, reading letterario, tavole rotonde, declamazione di versi e musica si sono intrecciati scandendo momenti di grande intensità emotiva. La poesia portata a tutti, che non resta fruibile da pochi, diventa materia di confronto, di riflessione con lo sguardo nostalgico verso un passato che non ritorna ma sa essere volano per immaginare un futuro migliore.
Nessuna resa, dunque, da parte di chi crede e pensa che la forza dei versi possa smuovere coscienze, divenire impegno concreto, fotografando l'oggi per guardare con rinnovata fiducia al domani.
Stasera si replica, con un nuovo programma, nuove associazioni protagoniste, questa volta a Palazzo Vescovile ed in piazza Meschino, dove declameranno i loro versi anche tanti studenti molfettesi e giovinazzesi. Da loro, dal respiro lungo dei giovanissimi, intende ripartire per le prossime edizioni l'organizzazione della meravigliosa "Notte Bianca della Poesia".
Di seguito il programma del 5 luglio, per non perdervi davvero nulla.
PROGRAMMA SECONDA SERATA5 LUGLIO 2026 - SALA SAN FELICE
Conduce Angela Di Liso. Assistenti di sala Marcello De Nucci.
Ore 19.40: Aps Verso Levante. La calce e il dado. Conduce Vito Davoli.
Con Vito Davoli, Marco Ignazio de Santis, Giulia Notarangelo, Anna Santoliquido.
Ore 20.20: Associazione Culturale E.T.S. "DI-VERSI IN VERSI", a cura di Lucia Tornabene.
Con Mirella Iannaccone, Vito Teti, Adriana Ostuni, Irene Ricci, Olimpia Binetti, Rita Signorile, Anna Rita Lisco, Lucia Tornabene, Rosanna Squicciarini, Anna Coluccia, Enzo Valori, Gianna Evangelista, Loredana Salzedo
Pttori: Simona Tornabene, Francesco Capozzolo, Gianfranco Micchetti.
Musicista: Raffaele Argentieri
Fotografo: Michele Favia.
Ore 21.20: VIRTUTE E CANOSCENZA MIGRANTES. Un viaggio nella Storia, tra Poesia, Musica e Arte Testo e regia di Santa Vetturi.
Partecipano: Giuditta Abatescianni, Giulia Basile, Celestina Carofiglio, Dina Ferorelli, Pasqua Morcavallo, William Vastarella, Santa Vetturi. Musiche del duo Tutta n'ata storia di Raffaele Vitucci e William Vastarella
Tecnico audio/video: Lucio Babudri.
5 LUGLIO 2026 - PIAZZA MESCHINO
Responsabile di sede Giovanni Sgherza, Marta Pisani, Rosa Angela Finetti.
Ore 19.40: Il Circolo dei poeti. Spazio poetico studentesco Conduce Giovanna Sgherza.
Con Martina Cassarà, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Lucia Laforgia, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Francesco Lobascio, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Cosimo Ignazio Mastropierro, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Lucia Musci, IISS "Galileo Ferraris-Rita Levi Montalcini" di Molfetta
Sara Piacquadio, Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo
Sara De Candia, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Cirillo, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Flavia Losito, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Daniele Cantatore, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sergio Gadaleta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Bella Fiorentino, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ilenia Fornari, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sofia Di Pinto, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Lucia Lamanuzzi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Giorgia La Forgia, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Pietrantonio, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ylenia Roselli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Katia Andriano, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Azzurra De Palma, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vincenzo Clarelli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Morena Capurso, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Giulia Garufi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Sara Maselli, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Aurora Piccininni, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Maria Grazia Marino, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Irene Marzella, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Roberta Annese, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Maria Pappagallo, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Mattia Patruno, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Antonella Altamura, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Alfredo Cagnetta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Filippo De Bari, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Luigi Calò, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vito Petruzzella, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Lara Landolfi, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Ilaria Veneziano, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Vanessa Di Molfetta, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta
Carola Depalma, Liceo "Vito Fornari" di Molfetta.
Lettura di poesie di Nella Di Cesare, a cura di Saverio Mongelli.
Ore 20.50 CANTO PER LA TERRA NEL DISINCANTO
A cura de L'ISOLA DI GARY, con coordinamento di Maria Pia Latorre.
Con Mauro De Pasquale, Antonio Rotondo, Maria Laterza, Mariateresa Bari, Letizia Cobaltini, Luisa Parato, Alfonso Pannullo, Anna Materi, Pippo Marzulli, Barbara Gortan, Sandro Marano, Luigi Pizzuto, Poeti al Meridiano, Maria Pia Latorre.
Ospiti: Anna Cristino pittrice
Barbara De Palma artista.
Ore 21.50: Poesia in festa
Conducono Marta Pisani e Rosa Angela Finetti.
Con Mauro Pierno, Vito Tedesco, Emilia Grimaldi, Lino Caravella, Franco Di Biase, Nicola Dell'Acqua, Giovanni Gulino, Angela Resta, Samuele Chiapperino, Carmine Quarzati, Giuseppe Rutigliano.
E con, per la poesia dialettale:
Rosaria Zonno, Bari
Michele Aprile, Bari
Corrado Spadavecchia, Molfetta
Nicola Ambrosino, Bisceglie
Filippo Favia, Bari
Giacomo Loconsole, Bari
Paolo Lepore, Bari
Con la partecipazione musicale di Noemi Pasqualoni.