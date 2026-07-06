Centinaia di fedeli per le strade di Giovinazzo per il Sacro Cuore di Gesù - FOTO

27 foto Processione Sacro Cuore di Gesù 2026

Un itinerario inedito, fortemente voluto dal presidente dell'associazione omonima e dal suo staff, per dire "grazie" a quanti nel rione San Giuseppe sostengono questa festa.Ieri sera, 5 luglio, è andata in scena la festa esterna per il, il cui prologo liturgico si era svolto nelle scorse settimane all'interno della parrocchia di Sant'Agostino.La partenza sul far della sera dal sagrato della chiesa col "cupolone", sotto l'attenta guida di don Cesare Pisani. Quindi i passaggi nelle strade del rione Sant'Agostino e poi a Sam Giuseppe, per celebrare una solennità sentitissima a Giovinazzo. I balconi adornati con coccarde bianche e rosse, il lancio di petali di fiori al passaggio del simulacro, la preghiera di due ali di fedeli pronte a segnarsi al passaggio. Infine la benedizione solenne al rientro in piazza Sant'Agostino.La festa delcome le altre estive a Giovinazzo, sono emblema di fede e tradizione che si uniscono in un anelito popolare che non conosce sosta ed attraversa - per fortuna - le generazioni.Noi ve la raccontiamo questa domenica di festa, attraverso le nostre foto, ricordandovi che la messa di ringraziamento si terrà quest'oggi, lunedì 6 luglio, alle ore 19.00.