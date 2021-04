«Anno difficile, ma la Bruno Soccer School è andata avanti»

«È stata un'annata particolarmente difficile per lo sport in generale e per il calcio giovanile»., responsabile della, ripercorre la stagione 2020/21, anno drammatico in cui ha dovuto gestire una situazione a dir poco delicata con il mondo del calcio giovanile più volte vicino al collasso.«Per oltre un anno i nostri bambini e ragazzi non hanno potuto godere di confronti e partite ufficiali a causa della pandemia. Nonostante tutto, però, lanon s'è mai fermata e ha offerto ogni settimana tantissime sedute di allenamento e portato regolarmente avanti il programma tecnico stabilito ad inizio stagione: naturalmente, nella metodologia, vari aspetti sono stati modificati in virtù dei protocolli federali da seguire per tutelare la salute dei tesserati».Per fortuna, proprio grazie ai protocolli, si è potuto tornare in campo. Una vittoria per. «La metodologia di allenamento, grazie alla concreta affiliazione con il, è stata portata ad un livello professionale». La, con sedi a, è stata molto apprezzata dai responsabili del club biancorosso per l'etica, l'organizzazione e la professionalità: premiata anche la grande scelta di offrire un percorso costruttivo già«La- racconta l'ex difensore di- grazie ad incontri formativi e di valutazione con i tecnici dellaha guadagnato la stima e la fiducia del club che offrirà opportunità di crescita ai bambini con la speranza di mettersi finalmente alle spalle questi mesi difficili: le idee future sono ambiziose,, cercheremo di formare tutti al meglio».Chiusura con l'imminente stagione estiva: «La mia società - annuncia Bruno - non andrà in vacanza e darà modo a tutti i ragazzi appassionati di calcio di potersi allenare con stage di perfezionamento e corsi di scuola calcio», guidati e curati dal responsabile tecnico, un uomo innamorato del proprio lavoro.