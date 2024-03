6 foto La Bruno Soccer School scende in campo per la beneficenza

Una mattinata all'insegna della beneficenza, ma anche dell'allegria, quella organizzata dalla. In una giornata primaverile, quella di sabato 16 marzo, oltreprovenienti dasi sono armoniosamente sfidati in campo, sul prato del, divertendosi con i loro coetanei.All'evento sportivo hanno partecipato cinque società pugliesi e lucane (oltre al club giovinazzese pure l') che hanno collaborato alla raccolta fondi per l'unità operativa didel. Il contributo raccolto è stato infatti interamente devoluto alla associazione, un'ente di terzo settore della Puglia creato dalla volontà dei genitori di lottare contro le emopatie.Il responsabile del sodalizio giovinazzese, l'ex calciatore, che tra i professionisti, con la maglia del Frosinone, ha conquistato la serie B attraverso i play-off, ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente «tutte le società e le famiglie partecipanti che hanno sposato quest'iniziativa in favore dei bambini» ricoverati nel reparto pediatrico barese. A supportare le attività c'è anche l'associazioneche si impegna nel dare ai bambini una quotidianità fatta a loro misura.«Un grazie particolare ai medicie alla volontaria», ha detto il tecnico. E per citare una frase delle dottoresse, «grazie aperché ha dato la possibilità di "giocare" a tanti bambini che non erano presenti in campo». Un gesto di vicinanza a chi è ricoverato in ospedale.